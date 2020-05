Cum a influentat pandemia COVID-19 economiile romanilor si relatia lor cu bancile - sondaj IRES (Grafice)

Sursa: IRES

Studiul releva ca 4 din 10 romani au economii, iar o treime dintre romanii cu economii au apelat la acestea in timpul pandemiei.60% dintre ei isi pastreaza economiile la banca, fie sub forma unui cont de economii (41%), fie intr-un alt tip de cont (19%), in timp ce peste o treime spun ca nu isi tin economiile la banca sau ca nu au cont, se arata intr-un comunicat remis joi"Barbatii, tinerii intre 18 si 35 de ani, respondentii cu studii superioare, cu venituri lunare de peste 2.500 lei si care locuiesc in mediul urban sunt cei care au economii in proportii mai ridicate decat media", potrivit cercetarii.Majoritatea romanilor - 90% - care a folosit serviciile bancare in perioada starii de urgenta sau de alerta s-a declarat multumita."40% se declara foarte multumiti, acestia sunt in special tinerii, cei cu studii superioare, cu venituri peste 4.000 de lei, din Moldova, Transilvania si Banat, in timp ce 51% spun ca sunt destul de multumiti", se explica in analiza.In perioada starii de urgenta si/sau de alerta, 44% dintre romani au utilizat serviciile unei banci. Folosirea bancomatelor (77%), plata cu cardul la comercianti in magazine fizice (71%), online banking (57%), plati online (56%), mobile banking (46%), vizitarea sucursalei (40%), apelarea telefonica a bancii (24%) sunt formele in care respondentii au utilizat serviciile bancare.Totodata, 1 din 5 romani foloseste servicii de banking online, iar 28% dintre participantii la studiu folosesc mobile banking.Aceste doua servicii sunt folosite cu precadere de tineri, persoane cu studii superioare, cu venit de cel putin 2.500 de lei si de cei care locuiesc in orase.Intrebati daca au credite si datorii la banca, peste un sfert dintre romani - 28% - raspund afirmativ.Pe primul loc se claseaza creditele pentru nevoie personale/de consum (69%), fiind urmate de creditele imobiliare/ipotecare (29%)."Mai indatorati sunt cei intre 36 si 50 de ani, persoanele cu studii superioare si cu venituri lunare de peste 2.500 de lei.Barbatii, tinerii intre 18 si 35 de ani, cei cu educatie scazuta, dar si cei cu studii superioare, persoanele fara venit, dar si cele cu venituri lunare de peste 4.000 de lei si respondentii din mediul urban au in proportii mai ridicate credite imobiliare/ipotecare.Creditele de nevoi personale/de consum sunt mai frecvente in randul respondentilor intre 36 si 50 de ani, a celor cu educatie scazuta sau cel mult medie, in randul persoanelor fara venit sau cu venituri lunare de cel mult 1.500 de lei si a celor care locuiesc in mediul rural si in Transilvania si Banat", mai releva sondajul.De asemenea, 15% dintre romanii care au credite sau datorii la banci recunosc ca au avut dificultati in rambursarea unor sume catre banca in perioada crizei.Dintre acestia, 44% (ceea ce reprezinta 4% din esantionul total al studiului) spun ca au solicitat bancilor reesalonarea datoriilor."Au apelat la solutia reesalonarii datoriilor in proportii mai ridicate barbatii, persoanele cu studii medii si peste, cu venituri lunare care depasesc 2.500 de lei si cele care locuiesc in Moldova", detaliaza cercetarea.Intrebati daca se asteapta sa aiba din nou probleme cu banii, 28% dintre romanii care au credite sau datorii la banci au raspuns afirmativ, in timp ce 14% se asteapta sa fie in situatia de a solicita reesalonarea platilor catre banca.In ce priveste intentia de a lua un credit in urmatorul an, doar unul din 10 romani se arata dispus sa faca acest lucru. Cei mai multi se orienteaza catre credite pentru nevoi personale/de consum (64%), dar si spre credite imobiliare/ipotecare (53%) sau credit auto/leasing (11%), arata IRES.Romanii au comunicat eficient cu bancile lor in perioada starii de urgenta si de alerta.Trei din 10 romani spun ca au primit, de la debutul starii de urgenta, mesaje din partea bancii cu care colaboreaza."Cei mai multi (85%) au primit informatii utile privind relatia cu banca, informatii despre programul de functionare si activitatea bancii (59%), dar si mesaje publicitare sau oferte (39%). Aproximativ o treime dintre participantii la studiu (35%) au primit mesaje privind posibilitatea reesalonarii ratelor".De mentionat este ca 1 din 5 romani s-a gandit, in ultima perioada, sa inceapa o afacere, atunci cand lucrurile vor reveni la normal."Barbatii, tinerii si cei cu varsta de cel mult 50 de ani, respondentii cu studii superioare si cei cu venituri lunare de peste 4.000 de lei sunt mai dispusi sa inceapa o afacere", conform sursei citate.In fine, despre programul IMM Invest, aproape jumatate dintre participantii la studiu (47%) au auzit despre el, iar 7 din 10 romani au o parere buna (59%) si foarte buna (19%)."13% dintre respondentii care au auzit de programul IMM Invest cunosc pe cineva care a aplicat la acest program, 8% spun ca sunt eligibili, dar nu s-au gandit sa aplice, 6% s-au gandit sa aplice, dar nu au facut-o.Peste jumatate dintre cei care au auzit de programul IMM Invest cred ca acest program functioneaza in mica (39%) si foarte mica masura sau deloc (17%), in timp ce 29% cred ca programul functioneaza", conchide sondajul.Sondajul IRES a fost realizat in perioada 20-21 mai 2020.