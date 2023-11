Cum si-au transformat bancile clientii in procesomani

Pensii nesimtite, salarii nesimtite si banci nesimtite. Sunt trei elemenete care, combinate, au dus la ceea ce vedem acum in Romania - impovararea pana la saturare cu credite a populatiei.

Bancile au profitat de boom-ul economic si au dat credite oricui putea sa aduca o adeverinta de salariu si o copie dupa buletin. Te hartuiau cu telefoane, mailuri, reclame, spunandu-ti ca oricare ar fi suma de care ai avea nevoie se va gasi o solutie sa o obtii, GARANTAT.

Nu ai tu salariul destul de mare? Nicio problema, poate ai un sot/o sotie care te poate completa, caci, pana la urma, asta este rostul unei uniuni in fata lui Dumnezeu - unirea veniturilor pentru obtinerea cat mai multor credite.

Sau poate parintii vor sa garanteze pentru tine. De aia sunt parinti, ca sa te ajute, ca intr-o zi, cand nu vei mai putea plati ratele, sa le intorci favorul si sa-i ajuti tu pe ei, luandu-i sa locuiasca cu tine dupa ce banca le-a luat casa cu care ti-au girat imprumutul.

Nici asa nu merge? Poate ai o ruda cu o functie importanta in sistemul bancar. La unele banci se pare ca este echivalentul inca unui zero pe fluturasul de salariu.

Iar romanul, pentru care nimic nu e mai important decat grandomania, a luat credit, dupa credit, dupa credit, dupa credit, pana cand s-a vazut concediat sau cu salariul taiat si in imposibilitatea de a da un termen de plata recuperatorilor care-l suna zilnic.

Atunci s-a uitat si el prima oara pe contractul pe care l-a semnat cu banca cand a luat creditul. O mana de oameni cu ceva mai multe cunostinte financiare decat un absolvent de liceu si-au dat seama ca au fost furati cu acordul lor ani de zile.

Unul dintre acestia, care nu degeaba s-a uitat la zeci de filme americane unde se ajunge in fata justitiei pentru mult mai putin de atat, si-a angajat un avocat si astfel intreaga presa a difuzat stirea-premiera: Primul comision bancar declarat abuziv in instanta!!!!

Inculpatul - Volksbank Romania - cea care a fost declarata chiar BANCA ANULUI in 2008, in cadrul "Galei Bancheri de Top". Socant, avand in vedere ca Volksbank era banca cu cele mai dure comisioane in caz de intarzieri la plata ratelor de credit, 10 euro dupa o zi de intarziere peste data scadenta, si cu sisteme informatice de gestionare a conturilor neadaptate nevoilor clientului.

Programul informatic nu permitea operatorului din front office sa deosebeasca contul debitor de contul creditor si in acest fel clientii erau penalizati fara sa fie vinovati de intarzieri la plata, sumele din sistem fiind considerate datorii, chiar si in cazul unui client care facea plati in avans.

Luand in considerare acestea, Judecatoria Sectorului 2 a declarat comisioanele de risc si clauzele prin care banca putea sa majoreze dobanzile ilegale. Castigatorul procesului - ANPC, care a reprezentat 19 clienti ai bancii.

Mirosind publicitatea imensa pe care si-ar putea-o face, o mana de avocati au inceput atunci o intreaga miscare, ajungandu-se ca sute de clienti sa ameninte Volksbank cu procese. Mai mult, si clientii altor banci au identificat clauze similare si au sarit la atac. Aastfel, bancile vizate de procese acum sunt, pe langa Volksbank, si BCR, Bancpost, Raiffeisen sau Banca Transilvania si se pregatesc, cu siguranta, si altii.

Pericolul ce decurge de aici? Falimentul in masa al bancilor. Avocatul Gheorghe Piperea declara saptamana aceasta, pentru Ziare.com, ca din cauza numarului mare de credite neperformante din ultimii doi ani, pierderile bancilor au ajuns atat de mari incat chiar declansarea unui simplu proces ar putea sa le aduca falimentul.

"Bancile vor falimenta pentru ca multe sunt in faliment. Ar trebui sa incepem sa ne intrebam cum au rezistat aceste banci timp de doi ani cu astfel de credite neperformante. Oare cine este de vina ca le-a tinut in viata, desi erau in faliment inca din 2008. Sunt multe banci care sunt in situatii delicate si vor intra in faliment", ne-a explicat atunci Piperea, avocat specializat in faliment si insolventa.

Daca se va intampla cu adevarat asa ceva, ramane de vazut. Mai plauzibil este, insa, ca asa cum s-au gasit pana acum romani dispusi sa fie vaci de muls pentru banci, se vor gasi si in continuare, chiar si pe aceste vremuri tulburi. Sau poate ca nu...depinde de fiecare dintre noi.

