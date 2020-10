O renumita banca americana, de acord sa plateasca 2,9 miliarde de dolari pentru a stinge un urias scandal de coruptie

Potrivit acordului, compania mama a Goldman Sachs a evitat sa isi recunoasca vinovatia in SUA.Suma include circa 600 de milioane de dolari, prevazuta intr-un acord initial cu guvernul din Malaezia.Cele 2,9 miliarde de dolari includ acorduri individuale convenite cu autoritatile de reglementare din Statele Unite, Marea Britanie, Singapore si alte tari, a anuntat Departamentul de Justisie al SUA.Separat, Hong Kongul a aplicat bancii o amenda record de 350 de milioane de dolari, majoritatea sumei fiind separata de totalul de 2,9 miliarde de dolari."Goldman Sachs si-a asumat astazi responsabilitatea pentru rolul sau intr-o conspiratie de mituire a unor oficiali straini de rang inalt, pentru a obtine subscrieri profitabile si alte afaceri legate de 1MDB", a afirmat intr-un comunicat procurorul general adjunct Brian C. Rabbitt.Goldman Sachs a fost acuzata ca a ajutat un finantator malaezian corupt sa fure miliarde de dolari din fondul de dezvoltare de 6 miliarde de dolari 1MDB, bani care trebuiau sa contribuie la construirea economiei tarii.In schimb, fondurile 1MDB ar fi fost folosite de finantistul malaezian Low Taek Jho pentru a finanta cheltuieli uriase, intre care un iaht de 250 de milioane de dolari, o participatie la filmul lui Martin Scorsese "Lupul de pe Wall Street" si proprietati din intreaga lume. Cel putin 1 miliard de dolari din aceste fonduri au fost folosite pentru mituirea unor oficiali din Malaezia si Abu Dhabi, au declarat joi oficiali americani.Bancherii Goldman au obtinut comisioane de aproximativ 600 de milioane de dolari pentru a facilita emisiuni de obligatiuni in 2012 si 2013 care au finantat 1MDB, o suma despre care profesionistii din sectorul tranzactiilor cu venituri fixe au spus ca este neobisnuit de mare.Goldman a recunoscut ca nu a luat "masuri rezonabile" pentru a se asigura ca Low, un personaj cunoscut ca riscant la acea vreme, nu este implicat in cele trei tranzactii de obligatiuni, a aratat Departamentul de Justitie. Banca a ignorat, de asemenea, semnalele de alarma care au aparut in timpul verificarii tranzactiilor, au spus autoritatile.