Merita sa mai tinem banii la banca in 2013 sau e mai bine la saltea?

Anul 2013 a adus scaderea dobanzilor la depozite cu pana la 0,75 puncte procentuale, iar analistii avertizeaza ca ne putem lua gandul de la castiguri de 7-7,50%, asa cum ne-au rasfatat bancile anul trecut.

Nivelul dobanzilor se va stabiliza in jurul marjei de 6% pentru lei, iar in cazul euro, dobanzile ar trebui sa scada sub 4%. Insa cresterea inflatiei, asa cum se prognozeaza, ar putea aduce dobanzi reale negative pe parcursul anului.

"In momentul de fata sunt destul de scazute (nr. dobanzile la depozitele in lei), la 6-6,50%. Inflatia e inca destul de mare, BNR prevede pt primul semestru o inflatie de 5%, dobanzile nu se pot duce foarte mult in jos. Insa la euro, 4-4,25% e destul de mare si este posibil sa scada", a declarat pentru Business24, analistul Aurelian Dochia.

