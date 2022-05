Ministrul Finantelor sustine ca 27 de banci au evitat plata impozitului pe profit

Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat miercuri ca 27 de banci au evitat plata impozitului pe profit in ultimii cinci ani si le-a transmis acestor banci ca Fiscul "cunoaste aceste operatiuni si nu le mai tolereaza" pentru ca "Romania nu este o tara de mana a treia".

"Bancile, in proportie de 70%, nu platesc impozit pe profit. Anul trecut, din 46 de unitati bancare, 31 au declarat pierderi insumand 9,8 miliarde de lei. In ultimii cinci ani, doar 15 banci au platit impozit pe profit, si am inclus aici si bancile care au platit doar intr-un singur an din cei cinci. Suma astfel colectata a fost de 1,7 miliarde de lei", a spus Ionut Misa, intr-o emisiune la Antena 3.

Ministrul Finantelor a precizat ca inspectorii fiscali cunosc foarte bine mecanismul de evitare a impozitarii profitului, utilizat de banci, si a descris pe scurt acest mecanism. "De exemplu, banca din Romania se imprumuta de la o banca-mama cu dobanzi cuprinse intre 14,6% si 19%, apoi acorda in tara credite cu dobanzi mult mai mici, iesind astfel pe pierdere in mod artificial. Dar noi am intervenit si am sanctionat astfel de practici, utilizate prin intermediul preturilor de transfer, nu le-am recunoscut aceste pierderi si am emis decizii de impunere. Am calculat inclusiv penalitati de intarziere la aceste plati si le-am transmis ca nu e OK sa practice astfel de operatiuni", a spus Ionut Misa.

Potrivit acestuia, "sunt pierderi de 104 milioane de lei pe care nu le-am recunoscut bancilor si am emis decizii de impunere a profitului, iar beneficiul consta in faptul ca anul acesta nu vor mai putea sa evite - prin acelasi mecanism - plata impozitului pe profit".

Oficialul a mai semnalat ca in ultimii cinci ani, 27 de banci nu au platit niciun leu impozit pe profit, iar o banca "a platit doar 34.000 de lei ca impozit pe profit". De asemenea, "una dintre banci a declarat pierderi timp de 10 ani consecutiv si ma intreb ce rost mai are prezenta in Romania a unei asemenea unitati". Avand in vedere acest comportament, "am generat controale suplimentare, vizand banci noi, pentru ca sunt sume extrem de importante care trebuie aduse la bugetul de stat".

Ionut Misa a evitat sa dea publicitatii numele bancilor despre care spusese ca evita plata impozitului pe profit, invocand secretul fiscal.

"Vreau sa transmit acestor banci un mesaj foarte clar, anume ca Ministerul Finantelor cunoaste toate operatiunile lor si nu le mai tolereaza. Suntem o tara moderna, avem specialisti, Romania nu este o tara de mana a treia in care oricine poate veni sa practice astfel de operatiuni. Mesajul este valabil si pentru alti operatori, nu numai pentru cei din sistemul bancar", a avertizat Ionut Misa.

Actualul ministru al Finantelor a condus, anterior, Directia Mari Contribuabili din cadrul ANAF, calitate in care a declansat controalele fiscale asupra sistemului bancar.

