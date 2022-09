Orlando i-a plantat PSD-ului in dulap un schelet de 300 de milioane de euro

Pentru a-si sarbatori castigarea glorioasei pozitii de secund al Vioricai Dancila, Eugen Orlando Teodorovici si-a facut cadou o banca. O banca de peste 300 de milioane de euro.

Intr-o tara in care toata lumea se ocupa de justitie de dimineata pana seara, se pare ca nimeni nu a observat cum doi oameni au planuit si au executat, intr-un mister absolut, in numele si pe banii statului, cea mai suspecta si netransparenta tranzactie a anului. Intr-o tara in care pana si cumpararea de mobilier de birou de catre cea mai mica primarie este vizibila pentru oricine, fiind afisata pe portalul on-line www.e-licitatie.ro, ministrul de Finante si presedintele unei banci a Ministerului de Finante, ei doi, au decis sa cumpere o banca privata, fara nicio apasare, fara nicio justificare.

La doar o luna de la palma pe care romanii i-au dat-o PSD-ului la alegerile din 26 mai, copilul teribil al partidului de guvernamant bifeaza o tranzactie care ilustreaza deplin haosul care domneste in administratia romaneasca de sub guvernul Dancila.

Dupa cum stim, in ultimii 10 ani, in sudul continentului s-a prabusit o tara, Grecia. Ei bine, dramatica si ireversibila afundare a economiei grecesti ne-a prins cam impanati de tot soiul de participatii ale firmelor elene in tara noastra, de la firma OTE care detinea fostul Romtelecom (actualul Telekom), pana la nenumaratele banci cu actionari din stirpea lui Pericle. Si daca nemtii de la Deutsche Telekom au inghitit OTE pe nemestecate, cu bancile grecesti situatia era mult mai complicata, creditorii internationali impunand o restructurare masiva a portofoliilor acestora, incluzand vanzarea participatiilor din strainatate ale bancherilor greci. Si asa au aparut francezii de la Credit Agricol in loc de Emporiki, asa l-au lasat clujenii de la Banca Transilvania pe miliardarul Latsis fara Bancpost si tot asa a aparut pe lista de vanzare si Banca Romaneasca, detinuta de catre odinioara cea mai mare banca a balcanilor, NBG-National Bank of Greece.

Initial, grecii de la NBG maritasera Banca Romaneasca cu cea mai mare banca maghiara, OTP, instrumentul principal al expansiunii exportatorilor maghiari dar, probabil iritat de atribuirea catre Budapesta a singurei banci cu denumirea de "romaneasca", BNR-ul, condus de nemuritorul Mugur Isarescu, nu a permis aceasta tranzactie. Si atunci, daca tot se numea oficial "romaneasca", patriotilor lui Liviu Dragnea le-a incoltit ideea ca bancile statului sa isi creasca cota de piata interna la peste 10% prin cumpararea respectivei Banci Romanesti. Dar armatele de valcovi pot compromite orice intentie nobila; si au facut-o!

Ei bine, normal ar fi fost ca statul sa isi delege, pentru aceasta tranzactie, singura banca comerciala pe care o detine, CEC Bank, a saptea banca din sistem, cu o cota de piata de aproape 7%. CEC este un urias cu 1.024 de unitati teritoriale si 1.214 ATM-uri pe tot cuprinsul tarii, avand active totale de aproape 30 miliarde de lei si un profit net de 250 milioane de lei in 2018. CEC Bank are clienti cateva zeci de mii de firme si cateva sute de mii de persoane fizice. Nu in ultimul rand, CEC este cea mai veche banca de economii din estul Europei si este banca comerciala universala de peste 15 ani.

Dar toate astea nu conteaza nici cat negru sub unghie pentru echipa Valcov - Teodorovici - Dragnea. Ei au hotarat, cu de la ei putere, dar pe banii nostri, ai tuturor, ca Banca Romaneasca sa fie cumparata de catre Eximbank. O decizie inadecvata, brutala, specifica heirupismului guvernelor de dupa 2017. Eximbank este o banca mica, detinuta tot de ministerul lui Teodorovici (peste 95% din actiuni, restul fiind patru SIF-uri), cu o cota de piata de numai 1,6% (de patru ori mai mica decat cea a CEC), cu active totale de numai 7 miliarde de lei (tot de patru ori mai putin decat ale CEC), cu un profit net de numai 113 milioane de lei pe 2018 (de trei ori mai mic decat cel al CEC) si cu cateva filiale (nici 30) prin orasele mari.

Ce este mai grav este faptul ca Eximbank este o banca cu un scop precis, de nisa chiar, de finantare a operatiunilor externe (comert exterior) ale firmelor romanesti si, ca atare, Eximbank nu are decat 800 (!!!) de clienti. Doar 800 de clienti, cu doar 2.000 de contracte de finantare, adica o experienta de banca universala aproape de zero:

La sfarsit de iunie, asadar, EximBank si National Bank of Greece au semnat acordul de achizitie a 99,28% din Banca Romaneasca. Pentru finalizarea achizitiei insa, banca de stat va trebui sa ramburseze creditul acordat de banca mama Bancii Romanesti pentru desfarsurarea activitatii pana la 31 decembrie 2019, un "nimic" de cateva sute de milioane de euro; pe ansamblu, Eximbank trebuie sa isi finanteze achizitia cu vreo 2 miliarde de lei. Aici avem o mica problemuta, dragii mei cititori condusi de guvernul lui Orlando "Dorel" Teodorovici: Eximbank nu are acesti bani, ceea ce era, de fapt, previzibil, pentru o banca cu un profit anual de doar 113 milioane de lei. Si atunci, ce credeti ca s-a gandit complicele lui Orlando, Traian Halalai, presedintele Eximbank (numit de PSD in noiembrie 2012)? Sa ia un imprumut, normal, adica sa faca ce stiu pesedisti mai bine, deoarece Eximbank nu are voie sa ceara bani de la actionarul majoritar, in acest caz, statul. Si cine sa le dea imprumutul? Pai se pare ca va fi un credit sindicalizat intermediat de J.P.Morgan. Hopaaa! Pai, dragii mei anticorupti, J.P. Morgan Securities Plc a actionat in calitate de consultant financiar unic in cadrul tranzactiei Eximbank Banca Romaneasca. Cum suna asta? Sa fie ceva conflicte de interese?

Si asta nu-i nimic, oameni buni, se pare ca leader de grup in cadrul creditului sindicalizat va fi temuta Banca Internationala de Investitii (IIB) . Da, ati auzit bine, e vorba de banca "ruseasca" in care il acuza Florin Citu pe Orlando ca si-a tarat tara, pe "barba" lui. Banca Internationala de Investitii este o institutie de dezvoltare multilaterala fondata in 1970, in baza Acordului interguvernamental de instituire a IIB si a Cartei sale. Romania are o cota de 5,86% din capitalul IIB, ceilalti membri fiind Rusia (47,63%), Bulgaria (13,4%), Ungaria (12,7%), Cehia (9,64%), Slovacia (6,82%), Cuba (1,7%), Vietnam (1,17%) si Mongolia (1,08%) . IIB este condusa dualist de un board, format din sase membri, si un Consiliu, format din noua membri. In Consiliu, reprezentantul Romaniei este secretarul de stat din Ministerul Finantelor, Attila Gyorgy. (Sursa: AICI).

Acum hai sa privim imaginea de ansamblu: Romania are (pe 2018) un deficit comercial la comertul cu bunuri de 15 miliarde de euro! 15 miliarde de euro! Teoretic, Eximbank a fost infiintata de Romania tocmai pentru a finanta exporturile firmelor romanesti. Ii doare in cot, insa, pe pesedistii de la timona de scopul Eximbank. Nu, echipa Valcov - Orlando - Halalai si-a dorit o banca a lor, ca doar ei sunt statul, nu? Ce mai conteaza ca Eximbank nu finanteaza aproape niciun exportator (pai cum s-o faca?, are doar 800 de clienti!)! Conteaza doar vointa atotputernica, arbitrara a acelui "Dorel" colectiv numit guvernul Dancila!

Pai bine, mai, competentilor, daca tot luati imprumut de 2 miliarde de lei, de ce nu il luati pentru finantarea exporturilor? Ce ii trebuie chelului tichie de margaritar...

Acum, sa nu credem ca totul este o pura coincidenta. Nu, nicidecum. Oare unde l-au gasit omuletii cu trei trandafiri pe Traian Halalai, cel numit presedinte la Eximbank de guvernul PSD in noiembrie 2012? Exact la conducerea Bancii Romanesti, acolo unde Halalai se pricopsea si cu un imprumut de 250.000 euro de la grecul Kouninis Efstathios, director adjunct la aceeasi banca Romaneasca (Sursa: AICI)

N-o fi si asta tot un mic conflict de interese, mic-mic in comparatie cu cel in care se afla ditamai JP Morgan?

Ce ma mai mira este cum de au aprobat grijulii de la BNR aceasta tranzactie suspecta? Sa fie tot niste mici coincidente atat faptul ca ministrul de Finante care i-a pus in brate Eximbank-ul lui Halalai in 2012 se numeste Florin Georgescu, secundul nemuritorului Isarescu de astazi, cat si faptul, aparent neimportant, ca lui Isarescu pesedistii i-au reinnoit, surprinzator, mandatul imediat dupa anuntarea tranzactiei Eximbank-Banca Romaneasca?

Eu zic ca sunt, totusi, prea multe coincidente in aceasta poveste, chiar si pentru o justitie legata la ochi, daramite pentru una asa vigilenta ca DNA-ul nostru! Alo! Prea-cinstitilor procurori si judecatori, sa nu uitati sa cititi aceasta poveste atunci cand condamnati cate o babuta care fura trei felii de salam de foame, dar intoarceti privirea cand vine vorba de 300 de milioane...

Ei, dar cine sa mai stie cum se cheltuie banii in Romania, daca institutia statului, solemna Autoritate de Audit/Curtea de Conturi, l-a angajat tocmai pe Victor Dancila, absolventul de Universitate Ecologica, fiul Vioricai Dancila si al unui inginer de la OMV platit cu 8.000 de euro pe luna? Ce cliseu mizerabil: mama prim ministru, tata platit gras de cel mai mare demolator din Romania si fiul angajat tocmai la autoritatea care ar trebui sa verifice banul public! Oare daca bate la usa Autoritatii de Audit seful de promotie de la ASE, credeti ca l-ar angaja cineva? Nu, ca doar sunt blocate angajarile la stat, ha-ha ha! (Sursa: AICI).

Deocamdata, pe modelul Dragnea-gazele din Marea Neagra, echipa Teodorovici-Halalai a plasat intreaga afacere sub mantia protectoare a "confidentialitatii" si a "secretului bancar". Pai nu va e, mai, rusine? Daca vreti secrete bancare, duceti-va si lucrati in banci private, nu pe banii statului. Adica 20 de milioane de prosti sunt buni sa plateasca impozite sa va plimbati voi costumele si pantofii de mii de euro feriti de noroiul prin care merge "prostimea", dar nu au voie sa afle cum cheltuiti voi 2 miliarde de lei? De ce nu faceti publica toata tranzactia, daca nu aveti nimic de ascuns? Pai cei 20 de milioane de romani sunt cei care va platesc salariile, ei au dreptul sa stie si ultimul leu cheltuit.

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

