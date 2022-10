Panica la bancile din Bulgaria

Saptamana trecuta, Banca Nationala a Bulgariei (BNB) a fost nevoita sa intervina masiv, pentru a opri de la faliment cea de a patra banca din tara, ca marime, Korpbank.

Masura se impunea de urgenta, intrucat zvonurile cu privire la dificultatile financiare ale bancii se raspandeau cu iuteala, iar deponentii incepusera sa se randuiasca in cozi la ghisee, pentru a-si retrage depozitele, informeaza La Tribune.

S-ar parea ca problema a pornit de la operatiunile nu tocmai corecte care au fost efectuate de unul din marii actionari ai bancii, care insa neaga acuzatiile.

Oricum, atat autoritatile bulgare, cat si numerosi experti insista pe faptul ca masurile luate protejeaza banca de ceea ce este mai rau dar, chiar si in cazul unui posibil faliment, acesta s-ar limita strict local, intrucat sistemul bancar din Bulgaria, pe ansamblul sau, functioneaza in conditii de siguranta.

Vineri, un oficial al BNB a dat explicatii pe un site internet, sustinand ca Bulgaria este obiectul unui atac economic orchestrat de o putere straina.

Insistand asupra faptului ca sectorul bancar din Bulgaria "are indicaori buni, care denota o functionare normala", el a aratat pe site ca singura explicatie cu privire la perturbarea functionarii bancii este acel atac din exterior, care nu are insa nicio motivatie.

O criza bancara adevarata a avut loc in 1996-1997, cand au falimentat 14 banci din tara. Oamenii n-au uitat acel moment care a lovit atunci crunt in interesele lor, ceea ce induce si acum instalarea unei psihoze de suspiciuni si de indoiala.

Martea trecuta au inceput sa apara primele zvonuri, care se refereau la mai multe falimente. Asa se face ca, in scurt timp, panica a cuprins intregul centru financiar din Sofia. Actiunile bancare, in special cele apartinand bancii First Investment Bank, a treia ca marime din Bulgaria, au incpeut sa se prabuseasca rapid.

S-a petrecut exact ce se petrece atunci cand spunem ca panica starneste panica. Vineri, la inchidere, in fata mai multor banci erau cozi de cate cincizeci de persoane. Multi n-au reusit sa intre.