Presedintele Bancii Mondiale, in vizita in premiera in Romania

Presedintele Bancii Mondiale, Jim Yong Kim, face, joi si vineri, o vizita la Bucuresti, avand programate intalniri cu presedintele Traian Basescu, cu premierul Victor Ponta, cu reprezentanti ai mediului de afaceri si ai societatii civile.

Potrivit unui comunicat al Bancii Mondiale, Jim Yong Kim viziteaza pentru prima data Romania de la preluarea functiei de presedinte al institutiei financiare, in iulie 2012.

"In timpul vizitei, Kim se va intalni cu oficiali romani, cu reprezentanti ai mediului politic, ai societatii civile si ai mediului de afaceri pentru a discuta modalitatile optime prin care Banca Mondiala poate sprijini in continuare dezvoltarea Romaniei. Intalnirile se vor concentra pe oportunitatile si provocarile cu care se confrunta Romania, o tara cu nivel mediu al veniturilor, si pe reformele necesare in contextul european", se arata in comunicat.

Kim va fi insotit de o delegatie a Bancii Mondiale din care vor face parte Frank Heemskerk, Philippe Le Houerou, Mamta Murthi, Elisabetta Capannelli, Thomasz Telma, Stefan Nanu, Ana Maria Mihaescu.

Presedintia Romaniei a anuntat, miercuri, ca primirea de la Cotroceni a presedintelui Bancii Mondiale va avea loc, joi, la ora 16.00.

Tot joi, potrivit comunicatului Bancii Mondiale, Kim se va intalni si cu premierul Victor Ponta.

