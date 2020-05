Ratele bancare pot fi platite la posta sau direct de acasa, cu ajutorul postasului

Ziare.

"Clientii bancilor care au in derulare un credit au la dispozitie serviciul Postei Romane - Total Collect Home, prin intermediul caruia pot achita ratele bancare fara a se mai deplasa la sediul bancii. Compania poate incasa ratele creditelor prin intermediul factorului postal, operatiunile de incasare in numerar a ratelor urmand a se efectua la domiciliul titularilor de credit, la solicitarea acestora", arata compania.De asemenea, Posta Romana le ofera clientilor posibilitatea de a-si achita creditele si la cea mai apropiata subunitate postala din toate cele peste 5.000 de puncte de lucru din reteaua postala nationala.In baza protocoalelor semnate, institutiile financiar-bancare si nebancare partenere pun la dispozitia Postei Romane informatiile referitoare la titularii de imprumut, cum ar fi numele si prenumele clientului, suma de plata, CNP-ul acestuia, adresa de domiciliu, seria si numarul contractului de imprumut etc.Clientul prezinta factorului postal fie instiintarea de plata primita de la banca cu partea detasabila prevazuta cu cod de bare, fie ii solicita acestuia un formular tipizat de depunere numerar pe care il va completa cu toate informatiile de identificare a operatiunii (nume, prenume, cont, suma depusa).Titularul creditului va primi din partea factorului postal o chitanta care atesta achitarea ratei."Este cunoscut faptul ca, dintre tarile europene, Romania este una dintre cele mai slab bancarizate, ceea ce inseamna ca, in acest sector, cultura de profil trebuie mult imbunatatita. Astfel, Posta Romana isi exprima deschiderea fata de intreg sectorul bancar, punandu-si la dispozitie atat infrastructura, cat mai ales resursa umana pentru intermedierea produselor bancare.Ne exprimam disponibilitatea, in continuare, de a semna noi protocoale cu jucatori importanti din sectorul bancar, contribuind astfel la sporirea gradului de bancarizare in societatea romaneasca, venind totodata in intampinarea clientilor nostri persoane fizice", a declarat Horia Grigorescu, directorul general al Postei Romane.