Reactia OTP Bank dupa ce a pierdut definitiv procesul cu ANPC legat de clauzele abuzive

Curtea de Apel a dat o decizie finala, miercuri, in cadrul litigiului dintre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) si OTP Bank, astfel ca banca maghiara este obligata sa elimine din contractele de credit clauzele de dobanda stabilite in mod unilateral, acestea fiind considerate a fi abuzive.

In replica, joi, oficialii OTP Bank spun ca respectivele clauze au fost eliminate inca din 2010 pentru majoritatea clientilor, ca urmare a implementarii ordonantei de urgenta 50/2010, astfel ca se mai regasesc in doar 400 de contracte, in timp ce 7.600 de contracte au fost modificate de actele aditionale emise la acel moment.

In plus, banca sustine ca, in prezent, toate contractele sunt conforme.

Decizie definitiva: Protectia Consumatorilor a castigat procesul cu OTP Bank legat de clauzele abuzive

"Pentru o informare corecta si completa, precizam faptul ca procesul a fost demarat initial pentru cei aproximativ 400 de clienti care au refuzat semnarea actelor aditionale intocmite in baza OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Instanta a extins pe parcurs procesul pentru 8.000 de clienti, dar in cazul a 7.600 dintre acestia, au fost eliminate deja respectivele clauze inca din anul 2010, atunci cand au fost implementate prevederile OUG 50/2010, prin eliminarea dreptului bancii de a modifica unilateral nivelul dobȃnzii.

Astfel, in esenta, modalitatea de eliminare a clauzelor abuzive este un aspect netransat in mod evident prin hotarȃrea judecatoreasca, ci mai degraba o procedura formala, atȃt timp cȃt prevederile acestora nu au produs efecte in cazul clientilor care nu au acceptat aplicarea OUG 50/2010 sau au fost eliminate din contractele implementate ca urmare a aplicarii OUG 50/2010, inca din anul 2010.

Ȋn plus, dorim sa amintim faptul ca prin aplicarea OUG50/ 2010, toate contractele OTP Bank Romȃnia sunt conforme cu toate prevederile legale, insa clientii au avut posibilitatea refuzului de aplicare a ordonantei data prin Legea 288/2010 de aplicare a OUG 50/2010", se arata in informarea remisa Ziare.com.

Avocati: Clientii OTP Bank isi pot recupera banii in instanta

Avocatul Adrian Cuculis a aratat ca decizia Curtii de Apel este binevenita, iar cei care vor sa-si recupereze banii dati sub forma dobanzii percepute in mod abuziv trebuie sa ceara acest lucru in instanta.

"Primul proces cu efecte Erga Omnes impotriva OTP Bank Romania a fost castigat de catre ANPC in mod definitiv! Este prima victorie serioasa impotriva unei banci din Romania, cu efecte pentru toti cei care au credite la OTP BANK (cei putini, fiindca cele mai multe au fost cesionate).

Din pacate, Curtea de Apel nu a dat niciun ban inapoi imprumutatilor, ci s-a limitat la mentinerea hotararii de fond, unde a fost constatata ca fiind abuziva clauza de dobanda stabilita in mod unilateral de catre banca. Acum, imprumutatii OTP Bank vor trebui sa-si ceara drepturile in instanta", a explicat acesta.

Si avocatul Gheorghe Piperea a salutat decizia in procesul cu OTP Bank, precizand ca cei care au facut imprumuturi la aceatsa banca pot cere in instanta nu numai sumele suplimentare calculate de banci in baza clauzelor abuzive, ci si dobanzile aferente.

