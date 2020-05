Romanii economisesc mai mult si-si pun banii la banci. Cum se asteapta bancherii sa ne schimbe pandemia

Ziare.

"Statistica aferenta lunii martie arata o crestere de 13,6% a depozitelor, un avans mult mai sustinut comparativ cu lunile anterioare. Economisirea in valuta a inregistrat cea mai mare viteza de crestere, de 20%, un avans mai mari pe zona companiilor, undeva la 26%. Starea de urgenta a fost decretata la jumatatea lunii martie. Este posibil sa asistam la o schimbare a obiceiurilor de consum si la o crestere a constientizarii privind necesitatea economisirii. Este recomandabil ca fiecare sa economiseasca cel putin doua, trei salarii pentru a acoperi nevoi viitoare determinate de o potentiala criza", a precizat reprezentantul ARB sambata dimineata la Digi24.Cat priveste activitatea de creditare, aceasta a aratat ca, la nivel de martie, a fost inregistrat cel mai mare nivel al creditarii ipotecare din acest an, de aproape 1,3 miliarde de lei. La creditele de consum volumul creditelor acordate in martie, de 1,7 miliarde de lei, a fost sub nivelul inregistrat de acest indicator in februarie."Aceasta este situatia la nivelul lunii martie cand practic s-au operat solicitarile de credit depuse practic inainte de debutul pandemiei", a explicat Folcut.Ea a subliniat, insa, ca, in prezent activitatea de creditare este afectata, pe partea de oferta, de o serie de initiative legislative aflate in diferite stadii, iar pe partea de cerere de criza COVID-19."In momentul de fata activitatea de creditare este afectata, pe partea de oferta, din cauza unor initiative legislative care fie deja au fost aprobate si sunt in vigoare, fie sunt in dezbatere in Parlament sau se afla la Curtea Constitutionala. Pe partea de cerere suntem afectati in momentul de fata din cauza pandemiei COVID-19.In prezent, sunt cel putin 8 legi si proiecte de lege care pot afecta activitatea de creditare si nu numai atat. Ce poate face Romania in momentul de fata pentru a preveni o criza financiara este sa elimine acest risc legislativ in sectorul bancar. In perioada de criza apetitul de risc este diferit. Dat fiind contextul general despre care am vorbit pot aparea modificari ale conditiilor de acordare a creditelor determinate de aceasta crestere a riscului.Ma refer aici la riscul legislativ, legat de evolutia pietei imobiliare, si legat de profilul de risc. Toate sunt chestiuni economice. Vom vedea pe parcurs cum vor proceda bancile", a mai spus sursa citata.