Un director al Deutsche Bank a cerut sa i se taie salariul cu 2 milioane de euro

Unul dintre cei doi directori executivi ai bancii germane Deutsche Bank, Anshu Jain, a cerut sa-i fie redus salariul cu aproape 2 milioane de euro, de la 6,8 milioane de euro la 4,8 milioane de euro.

Jain, care a ocupat functia de sef al departamentului de investitii pana in iunie anul trecut, a cerut Consiliului de supraveghere sa nu ii plateasca o parte din bonusul cuvenit pentru 2012, pentru ca salariul sau sa ajunga la nivelul celui primit de celalalt director al bancii, Juergen Fitschen, a scris Welt am Sonntag, citand surse apropiate discutiilor, noteaza Reuters.

Deutsche Bank, cea mai mare banca europeana dupa valoarea activelor, a anuntat ca cei doi directori vor primi retributii de cate 4,8 milioane de euro pentru 2012.

In 2011, Jain a castigat 9,8 milioane de euro, in timp ce Fitschen a primit suma de 4,2 milioane de euro, reprezentand plati fixe si variabile, precum si bonusuri.

