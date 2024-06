"Summitul Bancar: Banking 365 - Banca Viitorului" se va desfasura joi, 18 iunie 2015, incepand de la ora 9:00, la Marshal Garden Hotel din Calea Dorobantilor.

Evenimentul se adreseaza profesionistilor, care doresc sa fie la curent cu tot ce este nou in comunitatea bancara, cu tot ceea ce inseamna provocarile si oportunitatile din mediul de afaceri, aduse de noile tehnologii de informare si comunicare, de tendintele de dezvoltare care ne vor guverna viitorul.

Aportul informational al unor invitati straini, speakeri cu expertiza de marca din lumea bancara, care vor aborda teme de actualitate ale comunitatii bancare internationale, schimbul de experienta relevant pentru toti profesionistii interesati de o Romanie in care creditarea este oportun sa functioneze cu business-uri serioase, care sa isi indeplineasca rolul de intermediere financiara sau crearea unui mediu comunicational adecvat in contextul in care vocea clientului se impune in continuare sa fie ascultata, iar bancherii au nevoie sa fie pregatiti de azi pentru ziua de maine, sunt doar cateva dintre punctele forte ale evenimentului.

"Intr-un mediu de afaceri in continua schimbare, ramanem fideli strategiei noastre de a ne sprijini clientii in a deveni mai competitivi, mai inovativi, mai eficienti. Piata serviciilor financiar-bancare se transforma radical: serviciile se comoditizeaza, digitalizarea castiga teren, profilul clientilor se schimba radical. Astfel, este critic ca furnizorii de servicii financiar-bancare sa isi cunoasca mai bine clientii si sa adapteze si personalizeze beneficiile oferite noului profil al clientilor. Tehnologia are un rol de facilitator si creeaza cadrul pentru generarea de inovatie si pentru transformarea radicala a experientei furnizate clientilor finali. Suntem deja angajati in proiecte concrete de inovatie cu partenerii nostri, bancile. Aceste proiecte sprijina strategia noastra de a dezvolta relatii de afaceri durabile cu sectorul financiar-bancar" a declarat Ovidiu Ghiman, Director Executiv Comercial, Segment Business, grupul de companii Telekom Romania.

Era digitala aduce tehnologia in buzunarele, gentile sau portofelele noastre. Nicio industrie nu trebuie sa fie timida in a folosi mai mult avantajele noilor tehnologii. Microsoft, in cadrul unui workshop dedicat, va aborda tema transformarii digitale, a oportunitatii in afaceri si a imbunatatirii preformantei.

Participantii se vor intalni cu personalitati din lumea bancara romaneasca si internationala, dar si cu oameni de cultura, ambasadori ai organizatiilor mondiale pentru drepturile copiilor si tinerilor.

Mai multe detalii despre eveniment, pe www.oxygen-events.ro.

