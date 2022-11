UniCredit Tiriac Bank a preluat clientii RBS - ce trebuie sa stie acestia

UniCredit Tiriac a preluat marti toti clientii cu credite in derulare ai RBS Bank, fiind finalizata astfel ultima etapa a acordului privind transferul portofoliului de retail al britanicilor catre UniCredit.

"UniCredit Tiriac Bank si RBS Romania anunta finalizarea cu succes a transferului business-ului de retail si Royal Preferred Banking al RBS de catre UniCredit Tiriac Bank S.A. si UniCredit Consumer Financing IFN S.A, conform comunicatului public din 30 aprilie 2013", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.

Procesul de transfer initiat in 5 august s-a definitivat in data de 16 septembrie si a implicat migrarea tehnica a produselor si conturilor clientilor in sistemul UniCredit, precum si transferul juridic si tehnic al clientilor, cat si al angajatilor asociati business-ului de retail, se arata in comunicatul citat.

Odata transferati, clientii vor fi deserviti exclusiv de reteaua UniCredit. Pentru mai multe informatii, clientii transferati se pot adresa Contact Center-ului UniCredit Tiriac Bank, la +40 21 200 20 20 (retea Romtelecom) sau +4037 263 70 20 (retea Vodafone).

Incepand cu luna septembrie, RBS are in Romania statut de sucursala (banca straina), noua denumire oficiala fiind The Royal Bank of Scotland plc, Edinburgh, Sucursala Romania (RBS Romania).

C.S.