Veste buna pentru romani: Comisioane bancare ce devin istorie (Video)

Comisioanele pentru administrarea, depunerea si retragerea de numerar din contul curent ar putea deveni istorie pentru romani, odata cu transpunerea unei directive europene in legislatia nationala.

Potrivit proiectului de ordonanta pentru transpunerea directivei, bancile vor fi obligate sa ofere gratuit serviciul de deschidere, inchidere si administrare a unui cont curent de baza - un termen nou introdus -, dar si sa nu taxeze serviciul de depunere si retragere de numerar in si din acest cont, scrie Profit.ro.

Proiectul de transpunere a Directivei 92/2014 a fost redactat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), iar presedintele institutiei, Marcel Bogdan Pandelica, a declarat ca vor mai fi facute anumite modificari pe text pentru a nu lasa loc de interpretari. La acest moment formularile, ce au fost preluate ad-literam din directiva, permit posibilitatea bancilor sa gaseasca "portite" pentru a indoi legea in functie de interesele lor.

Ce prevede directiva

In directiva se arata ca statele membre trebuie sa se asigure ca institutiile de credit nu percep taxe si comisioane care depasesc nivelul comisioanelor "rezonabile" pentru serviciile descrise mai sus.

Ads

Proiectul ANPC prevede ca bancile vor putea percepe insa comisioane "rezonabile" pentru serviciile de debitare directa si pentru transferurile de bani pentru un numar minim de 15 operatiuni pe luna.

Aceste comisioane "rezonabile" vor fi stabilite in functie de venitul national si de media comisioanelor din piata.

Comisioane cu zeci de euro mai mari decat in UE: Cat cotizeaza romanii la banci

Unele dintre bancile locale au renuntat deja la comisioanele de retragere numerar de la bancomatele proprii, dar au crescut comisioanele de retragere de la ghisee, care, in cazuri extreme, pornesc de la 15 lei.

Media comisioanelor de retragere numerar de la ATM in cazul bancilor care mai percep astfel de costuri este in jurul a 0,2% din suma retrasa, in timp ce la ghisee este in jurul a 0,5% din suma retrasa.

Deschiderea si inchiderea unui cont sunt operatiuni gratuite la majoritatea bancilor. Unele au renuntat si la comisionul de administrare lunara pentru conturile cele mai simple, insa exista banci care cer inca un tarif de 4-5 lei/luna de la clienti.

Ads

Comisioane afisate pe ecranul bancomatelor: De cand va intra in vigoare masura

De ce nu afiseaza bancile comisioanele la bancomat asa cum prevede legea

Proiectul mai prevede obligatia ca clientii bancilor sa poata compara comisioanele percepute de banci prin intermediul unui site (sau mai multe) ce va fi infiintat fie de catre ANPC, fie de catre o asociatie de protectia consumatorilor. Firmele care ofera servicii de plata sunt obligate sa ofere administratorului site-ului informatii privind comisioanele, dar si despre localizarea bancomatelor.

Proiectul introduce si prevederi privind mobilitatea conturilor bancare, astfel ca cine vrea se poate muta cu contul de la o banca la alta, in tara sau in interiorul UE, intr-o procedura rapida, gratuit sau cu "costuri rezonabile".

Bancile nu vor putea nici sa refuze deschiderea unui cont curent pentru un cetatean UE, decat in cazul in care se incalca legea pentru prevenirea spalarii banilor si combaterea finantarii terorismului. Chiar si in acest caz banca trebuie sa precizeze clar motivul refuzului si sa consilieze consumatorul privind procedura prin care poate depune o plangere impotriva institutiei de credit.

Termenul de transpunere al directivei europene este septembrie 2016.

Ads