BNR a pus in circulatie un miliard de bancnote in 2010

Peste un miliard de bancnote au fost puse in circulatie in cursul anului trecut, la Banca Centrala intorcandu-se mai mult de 980 de milioane, releva un raport al Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

Potrivit acestuia, in 2010, au fost puse in circulatie, prin intermediul platilor catre institutiile de credit/Trezoreria Statului, 1,029 miliarde de bancnote, cu 27 la suta mai mult decat in anul 2009, si 313 milioane de monede, cu circa doi la suta mai putin decat in anul precedent.

Bancnotele si monedele utilizate in plati au insumat 31,47 miliarde de lei, valoare cu sase la suta mai mare fata de cea aferenta anului 2009.

"La BNR s-au intors, prin intermediul incasarilor de la institutiile de credit/Trezoreria Statului, 982 de milioane de bancnote, cu 15 la suta mai multe decat in anul 2009, dar cu cinci la suta mai putine decat cele puse in circulatie in anul 2010, diferenta ramanand in sfera circulatiei.

La Banca Centrala au revenit 49 de milioane de monede, cu noua la suta mai multe decat in anul 2009, dar reprezentand numai 16 la suta din numarul de monede eliberate in plati. Incasarile BNR din depunerile institutiilor de credit/Trezoreriei Statului, in suma de 29,07 miliarde lei, au fost cu sapte la suta mai mici decat cele din anul 2009", mentioneaza raportul.

Conform acestuia, anul trecut, BNR a satisfacut integral cererea mare de moneda manifestata in mod constant odata cu schimbarea emisiunii monetare, asigurand, fara sincope, necesarul tuturor utilizatorilor de numerar, atat cantitativ, cat si din punct de vedere al structurii pe cupiuri.

"De altfel, in cursul anului 2010, la Banca Centrala nu s-a inregistrat niciun semnal cu privire la insuficienta cantitatii de moneda existenta in circulatie sau la lipsa vreunei cupiuri necesare efectuarii platilor pe diverse segmente ale pietei", se spune in document.

