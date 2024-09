Aurul din Crimeea revine Ucrainei - a decis un tribunal din Amsterdam

Un tribunal din Amsterdam a decis ca piese stravechi valoroase, din aur, imprumutate unui muzeu din Olanda, sa se intoarca nu in Crimeea, de unde au plecat, ci in Ucraina, aceasta urmand sa decida cum le va administra.

Cand Rusia a anexat Crimeea, in 2014, colectia de obiecte din aur era la Amsterdam, expusa intr-un muzeu. Expozitia se numea "Crimea - Gold and secrets of the Black Sea" (Crimeea - Aur si secrete ale Marii Negre) si a durat din februarie pana in mai 2014.

Ulterior, patru muzee din Crimeea au cerut sa le fie inapoiate obiectele. A intervenit si Ucraina, care a sustinut ca e proprietarul de drept al obiectelor.

In final, decizia a fost luata de un tribunal din Amsterdam, care a hotarat ca aceasta comoara trebuie inapoiata statului suveran, arata BBC.

Cum Crimeea e anexata, tribunalul a hotarat ca Ucraina va trebui sa decida ce se va intampla mai departe cu colectia. Totusi, a cerut Guvernului de la Kiev sa plateasca muzeului olandez 110.000 de euro pentru ca a avut grija de obiecte in ultimii doi ani.

Obiectele din colectie dateaza din vremea in care vechii greci colonizau peninsula. Acestea provin de la patru muzee din Crimeea, dar si de la unul din Kiev.

In timp ce Ucraina jubileaza in urma deciziei, Rusia sustine ca hotararea e impotriva principiilor aflate in vigoare la nivel international si ca oamenii din Crimeea trebuie sa aiba acces la propria mostenire culturala.

Colectia nu va fi trimisa la Kiev imediat. Guvernul de la Moscova are trei luni la dispozitie pentru a face apel.

Ads