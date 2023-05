Automat pentru aur, in China

China a inaugurat, in weekend, prima masina de vandut aur, instalata in cartierul comercial din Beijing.

Presa a anuntat ca "bancomatul pentru aur" a fost instalat pe strada Wangfujing din centrul capitalei chineze, iar principiul de functionare este foarte simplu, relateaza AFP.

Practic, doritorul introduce in aparat bani sau un card si alege daca doreste monede de aur sau lingouri. Acestea au greutati variabile, iar pretul aurului este cel "al pietei".

Fiecare "cumparatura" este limitata pana la 2,5 kilograme de aur, cu o valoare de un milion de yuani (aproximativ 156.000 de dolari). Este primul automat pentru vanzarea aurului instalat in China. In lume, mai exista astfel de aparate in Marea Britanie, Statele Unite si Orientul Mijlociu.

Agentia franceza de presa remarca faptul ca aurul este folosit, din ce in ce mai des, ca metoda de aparare impotriva inflatiei, iar automatele care vand aur pot deveni foarte populare in China.