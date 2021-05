Detinatorii de criptomonede din Romania vor fi protejati prin lege impotriva furturilor. "Sustragerea in sine nu era pedepsita"

Pana acum nu exista o reglementare clara care sa asigure de pilda ca "furtul" de cryptomoneda prin mijloace electronice este pedepsit."Sigur, se putea recurge la invocarea altor infractiuni din domeniu cum ar fi accesul ilegal intr-un sistem informatic, insa sustragerea in sine nu era pedepsita", scrie TenitaPe ordinea de zi de miercuri de la Comisia pentru Drepturile Omului avem avizul pentru Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum si pentru dispunerea unor masuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European si a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor si a contrafacerii in legatura cu mijloacele de plata fara numerar si de inlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului."Adica pentru transpunerea in legislatia interna, in Codul Penal, a Directivei Non-cash a UE, cea care reglementeaza domeniul combaterii fraudei si a infractiunilor inrudite cu privire la moneda electronica si virtuala. In teorie, pana la finalul acestei sesiuni (final de iunie), ar trebui ca aceasta lege importanta nu doar pentru posesorii de criptomoneda , dar si pentru combaterea phishingului sa fie votata in plen si sa fie trimisa la Presedintie pentru promulgare", mai scrie Tenita.