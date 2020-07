INS: Cheltuielile privind protectia sociala au reprezentat 15% din PIB, in 2018

INS mentioneaza ca ponderea veniturilor de protectie sociala in Produsul Intern Brut (PIB - date semidefinitive) a fost de 15,2% in 2018, acelasi procent ca in anul anterior. Ponderea in PIB a cheltuielilor privind protectia sociala a fost de 15%, in crestere cu 0,2 puncte procentuale fata de anul 2017.Cheltuielile cu prestatiile sociale, exclusiv costurile administrative si alte cheltuieli, au reprezentat 14,7% din PIB, in crestere cu 0,2 puncte procentuale fata de anul 2017.Potrivit INS, ca si in anii anteriori (2008-2017), protectia sociala a fost orientata cu precadere catre acoperirea riscurilor de batranete si a celor de boala sau ingrijirea sanatatii care au implicat 49% si, respectiv, 28,9% din totalul cheltuielilor cu prestatiile sociale.