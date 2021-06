Bogatii, tot mai bogati. Peste 5 milioane de noi milionari au aparut in pandemie

Inegalitatea averilor s-a adancit in 2020. Credit Suisse estimeaza ca, la finele lui 2020, erau aproximativ 56,1 milioane de persoane cu active de cel putin un milion de dolari, in crestere cu aproape 10% comparativ cu sfarsitul lui 2019.SUA au fost responsabile pentru aproape o treime dintre cei 5,2 milioane de noi milionari aparuti anul trecut la nivel mondial, in conditiile in care numarul milionarilor americani a crescut cu 1,7 milioane, pana la 22 de milioane. Urmeaza Germania, care a castigat 633.000 de noi milionari. Marea Britanie, ocupanta locului sase in topul tarilor cu cei mai multi milionari, a dobandit 258.000 de milionari si in prezent are 2,5 milioane persoane cu active in valoare de peste un milion de dolari.De asemenea, alte 41.420 de persoane s-au alaturat in 2020 grupului celor ultra-instariti, cei cu active in valoare de peste 50 de milioane de dolari. Numarul celor ultra-instariti a crescut cu 24% comparativ cu 2019, ceea ce reprezinta cel mai rapid ritm de crestere anuala din ultimii 17 ani, pana la un numar total de 215.030.Citeste si: Gigi Becali si-a marit averea considerabil in plina pandemie. Din ce a facut bani si cat a castigat In total, avutia mondiala a urcat cu 7,4% in 2020, la 418.300 miliarde de dolari, in principal ca urmare a cresterilor inregistrate in SUA, Europa si China, in timp ce avutia totala a scazut in America Latina si India."Nu poate fi negat faptul ca actiunile luate de guverne si bancile centrale pentru a sprijini persoanele si firmele cel mai afectate de pandemie, precum si prin reducerea dobanzilor, au evitat cu succes o criza globala. Reducerea nivelului dobanzilor de catre bancile centrale a avut, probabil, cel mai mare impact. Acesta este motivul principal pentru care pretul actiunilor si pretul caselor a crescut, si acestea s-au repercutat direct asupra avutiei gospodariilor", a declarat directorul de investitii de la Credit Suisse, Nannette Hechler.Credit Suisse se asteapta la o noua crestere cu 39% a avutiei mondiale in urmatorii cinci ani, pana la 583.000 de miliarde de dolari, in timp ce numarul milionarilor ar urma sa urce cu aproape 50%, pana la 84 de milioane.