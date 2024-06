Tezaurul de la Moscova: Rusii isi schimba atitudinea - Cercetatorii romani au acces liber la arhive

Rusia si-a schimbat atitudinea fata de implicarea tarii noastre in problemele legate de tezaurul din Moscova, asa ca va permite accesul cercetatorilor romani la arhive.

"Cea mai recenta intrunire a comisiei mixte privind tezaurul Romaniei a avut loc la centrul de pregatire al Bancii Nationale de la Sinaia in aceasta iarna, ocazie cu care delegatia rusa, mult intinerita si intarita - a venit aici cu sefii principalelor arhive din Federatia Rusa - a declarat ca cercetatorii romani vor avea acces - dar, adaug eu, conform legii - in arhivele ruse pentru a cerceta probleme legate de tezaur", a declarat, marti, Cristian Paunescu, consilier al guvernatorului BNR.

In sedintele anterioare ale comisiei, banca centrala a transmis integral partii ruse protocoalele bilingve, in franceza si rusa, intocmite la depunerea aurului romanesc in Rusia, cu semnaturile si stampilele de predare-primire.

"Acum partea rusa are de cercetat - nu stiu ce mai cerceteaza, avand in vedere ca a semnat ca a primit. Intr-o trecuta editie a comisiei mixte, partea rusa a recunoscut, citez: Banca Nationala si-a depus tezaurul de aur la Moscova", a spus reprezentantul BNR.

Potrivit acestuia, urmatoarea etapa de cercetare in cadrul comisiei mixte este ca tara noastra sa afle locul in care se afla tezaurul, desi acest aspect a devenit irelevant la 99 de ani dupa momentul transferului.

"Pe noi nu ne mai intereseaza unde este depus sau daca mai exista aurul. Exista un contract intre doua state. Statul actual rus este mostenitorul obligatiilor din Imperiul Tarist. Deci nu este problema unde este aurul, ci exista problema in care aurul s-a primit si s-a semnat pentru primirea sa", a afirmat Cristian Paunescu.

Surse: Partea romana nu stie daca schimbarea de atitudine a Rusiei e de bun augur

Surse apropiate negocierilor au declarat, pentru News.ro, ca schimbarea de atitudine a partii ruse in cadrul comisiei i-a nedumerit pe negociatorii romani, care erau obisnuiti ca rusii sa fie intransigenti.

Deocamdata, negociatorii romani incearca sa isi dea seama daca noua atitudine a rusilor poate fi considerata un element pozitiv sau nu.

Scurt istoric al tezaurului

Tezaurul BNR, care cuprindea in special in jur de 97 de tone de aur, a fost trimis in 1917 in Imperiul Tarist, pe atunci aliat al Romaniei in razboiul impotriva Puterilor Centrale, pentru ca Romania era in pericol sa fie ocupata integral de catre trupele inamice.

In urma infrangerilor suferite de armata romana pe front, Puterile Centrale - Germania, Austro-Ungaria si Bulgaria - au ocupat Dobrogea, Oltenia si Muntenia, inclusiv Bucurestiul, iar guvernul se mutase la Iasi si mai controla doar Moldova in 1917.

