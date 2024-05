Ce salarii vor românii. Cu câți bani se trăiește ”decent” în România: ”Nu e cu nimic mai rău ca în Spania!”

Și în România se trăiește decent dacă ai o meserie pe care o prestezi bine, susțin din ce în ce mai mulți dintre români. Printre ei se numără cetățeni reveniți din Vest, din state precum Spania și Italia.

De exemplu, un român stabilit de opt ani pe teritoriul iberic spune că s-a gândit de foarte multe ori să se întoarcă în țară, dar ceea ce-l ține pe loc soția. Femeia se teme că în România le va fi mai greu. Nici în Spania nu mai e „ceea ce a fost" cândva, avertizează românul plecat la muncă cinstită în afară.

„Trăiesc aici de opt ani și cred că a sosit momentul să mă întorc acasă. Au fost ani în care am muncit pe brânci împreună cu soția, copiii au crescut, iar în Spania se trăiește tot mai greu. N-a fost niciodată un paradis aici, dar parcă de când sunt socialiștii la putere și pun șaua pe oameni e tot mai greu pentru spaniolul de rând. Prețuri mari, taxe mari, inflație. Dar soția se teme că în România va fi și mai greu, deși de câte ori am venit acasă și am fost prin magazine am văzut că la noi e mai scump ca în Spania. De câți bani am avea oare nevoie pentru un trai decent în țară?”, a declarat muncitorul român, pentru Adevărul.

Pe de altă parte, sunt și români care avertizează că în Spania, prețurile la alimentele de bază sunt mai mici decât în România, recunoscută drept țara cu cel mai scăzut nivel de trai din UE, „braț la braț" cu Bulgaria.

„Am fost în Spania doar ca turist, dar am mai intrat în supermarketuri și am văzut ca la fel ca în Italia au mâncare mai ieftină ca în România. Salariile sunt clar mai mari în Spania ca la noi, deci oricum ai lua-o nu cred că e o idee bună să te întorci acasă. Rezumând, până și mâncarea e mai scumpă ca în Spania și Italia, gândește-te bine”, a comentat un cetățean.

„Bineînțeles că România e mai scumpă ca Spania, iar aici totul e impredictibil. Aici toate partidele își urmăresc interesul, iar la noi ori că va ieși PSD, PNL sau USR ori AUR, toți sunt o apă și un pământ, niște demagogi cărora nu le pasă deloc de oameni. E sărăcie lucie, cred că știi bine. Sigur că nici Spania nu e o țară bogată, dar parcă totuși…”, l-a completat altul.

În România se poate trăi decent cu 4.000 de lei, dar cu anumite condiții, susține un alt cetățean.

„În România încă se poate trăi rezonabil dacă ai 700-800 de euro salariu, dar cu o condiție. Să nu fie în București, Cluj, Brașov sau alte orașe mari unde sunt prețuri mari. Și să nu plătești chirie, să fii proprietar. Dacă aveți o casă aici, merită să vă întoarceți”, a declarat un alt român.

Alții reușesc să încaseze salarii mai mari în România decât în Spania.

„Ne-am întors acasă de trei ani, nu e cu nimic mai rău ca în Spania. În Spania luam 2.000 de euro în construcții, aici iau 2.500 de euro. Lucrez la fel de mult, câștig chiar mai bine aici, așa că pentru mine a fost un avantaj”, a mărturisit un internaut.

Altul și-a exprimat un punct de vedere similar.

În România și Spania e la fel de multă sărăcie, a concluzionat un cetățean.

„În Spania e la fel de multă sărăcie ca în România. România, Bulgaria, Grecia, Portugalia și Spania sunt printre cele mai sărace țări. Dacă nu ești leneș și ești dispus să muncești, vei trăi rezonabil aici”.

Din ce în ce mai mulți români se întorc acasă

Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Copilului, numărul copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate a scăzut, în ultimii ani. Informațiile sunt confirmate și de statisticile Băncii Naționale a Italiei, care arată că românii din peninsulă trimit tot mai puțini bani spre țară.

„În primii ani când m-am dus acolo, chiriile erau undeva la 400 de euro, 350. Au crescut, aproape că s-au și dublat, la fel și dobânda pentru cumpărarea unei locuințe”, a declarat un român întors din Italia.

„Aici avem casa noastră și era momentul să ne întoarcem. După 19 ani în străinătate, visul s-a împlinit. Copiii sunt gata, casa e gata, trebuia să ne întoarcem”, a comentat o româncă revenită acasă.

