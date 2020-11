Criptomoneda bitcoin a depasit 15.000 de dolari, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani

Cea mai cunoscuta criptomoneda din lume a fost tranzactionata joi la un pret de 15.233 de dolari pe unitate potrivit datelor oferite de site-ul CoinDesk.Valoarea bitcoin s-a dublat in acest an, in contextul masurilor de stimulare fara precedent adoptate de guverne si de bancile centrale in timpul pandemiei de coronavirus, care, potrivit unor membri ai industriei, au facut moneda virtuala mai atractiva decat monedele oficiale, precum dolarul."Bitcoin a fost creata in parte din cauza temerilor ca masurile de stimulare devalorizeaza monedele la nivel global. Drept rezultat, atunci cand bancile centrale anunta planuri de amploare pentru a pompa bani in economiile lor, multi investitori din comunicatea criptomonedelor interpreteaza acest lucru ca un semnat major ca cumparare de bitcoin", a explicat Simon Peters, analist in domeniul criptoactivelor la platforma de investitii eToro.