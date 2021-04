Bitcoin, la un nou maxim istoric. Moneda virtuala a ajuns sa valoreze aproape 63.000 de dolari. Si Etherum a ajuns la un nivel record

Bitcon este cea mai valoroasa criptomoneda din lume, fiind acceptata pe o scara tot mai larga ca investitie si ca mijloc de plata . Marti, bitcoin a avansat la un moment dat cu peste 5%.Moneda Ethereum a urcat la randul ei la un nivel record, de 2.205 dolari pe unitate.Capitalizarea pietei criptomonedelor a atins in aceasta luna un maxim istoric de 2.000 de miliarde de dolari, potrivit datelor firmelor de analiza a pietei CoinGecko si Blockfolio. Intre companiile majore care au adoptat sau au investit in criptomonede se numara BNY Mellon, Mastercard si Tesla Bitcoin a depasit 60.000 de dolari pe unitate luna trecuta, sustinuta de decizia Tesla de a cumpara bitcoin in valoare de 1,5 miliarde de dolari.