Diferența dintre monedele digitale și crypto-activele băncilor centrale. Expert financiar: „Ele vor coexista, o perioadă”

„Câte dintre criptomonede rezolvă problemele de plată? Multe dintre ele sunt speculative și sunt folosite ca mijloc de stocare a banilor (depozite - investiții n.r.)”, este de părere șeful fintech al autorității monetare din Hong Kong, Nelson Chow.Acesta considera că unele monede digitale (CBDC), proiecte precum Multiple CBDC Bridge au potențialul să rezolve probleme vechi de decenii privind tranzacțiile transfrontaliere. Multiple CBDC Bridge este un proiect al Autorității Monetare din Hong Kong, Banca Thailandei, Banca Centrală a Chinei și Banca Centrală a Emiratelor Arabe Unite.De reamintit faptul că, o monedă digitală a băncii centrale (CBDC) este echivalentul electronic al numerarului, la fel ca o bancnotă sau o monedă. Aceasta îi oferă titularului său o creanță directă asupra băncii centrale, ocolind băncile comerciale și oferind un nivel mai mare de securitate, deoarece banca centrală nu poate rămâne niciodată fără moneda pe care o emite.Având în vedere reglementările, fostul expert financiar la Fondul Monetar International (FMI), John Kiffmeiste, nu crede că apariția proiectelor CBDC, în număr de circa 60, vor face crypto-activele învechite. „CBDC trebuie să funcționeze în limitele reglementărilor fiscale și împotriva spălării banilor”, spune acesta.„Poate în viitor, monedele digitale ale Băncilor Centrale și criptomonedele vor coexista, dar activele cripto vor fi redundante cel puțin ca mijloc de plată”, este de parere unul dintre economiștii cunoscuți din Asia, Andrew Sheng. Economistul spune că criptomonedele au crescut în afara controlului public, fiind marea lecție a COVID-19. „Monedele virtuale vor fi cu noi, fie că ne place sau nu”, a conchis Sheng.Pe de alta parte, profesor Universității din Pennsylvania, Kevin Webach, a declarat că industria monedelor digitale nu trebuie să fie alergică la reglementare. „Există întotdeauna o noțiune conform căreia trebuie să alegem între inovație și reglementare. Cred că este o falsă dihotomie. Pentru ca noile piețe tehnologice să se maturizeze și să se dezvolte, trebuie să existe încredere. Trebuie să se ajungă la punctul în care oamenii obișnuiți din întreaga lume să participe la aceste activități la scară largă, iar reglementările sunt o parte importantă a acestui lucru”, afirmă Webach.Aproximativ 13% din populația S.U.A. a cumpărat sau vândut criptomonede, în ultimul an, conform unui sondaj realizat de Universitatea din Chicago, citat de MarketWatch. Din sondaj aflam ca din totalul investitorilor, 45% au studii superioare, 41% sunt femei, 44% sunt alte nationalitati si 35% câştigă mai puţin de 60.000 de dolari pe an.De asemenea, investitorii în crypto sunt mai tineri decât investitorii pe bursă – vârsta medie a unui investitor în monede digitale este de 38 de ani, faţă de 47 pentru investitorii pieţei de capital.Astfel, S.U.A. este cea mai „pregătită” țară din lume în materie de criptomonede și domină topul în funcție de numărul ATM-urilor in crypto, cu 17.436 de unități. Pe locul 2 se află Canada, cu 1.464 de ATM-uri, urmată de Marea Britanie, 200 de unități și Austria, cu 157.România are, potrivit platformei de educație Crypto Head, 86 de ATM-uri cripto, ocupand, în prezent, locul 9 în lume după numărul de ATM-uri, înaintea Republicii Cehe, următoarea clasată, cu 68 de unități sau a Italiei, locul 11 – 65 de ATM-uri, și Germaniei, locul 14 – 53 de ATM-uri.„Criptomonede deschid oportunităţi de investiţii pentru un grup mai divers de oameni, ceea ce este un lucru foarte bun. Va fi extrem de important ca aceşti investitori să aibă acces la informaţii relevante pe măsură ce iau decizii cu privire la aceste investiţii volatile”, spune Angela Fontes, vicepreşedintele departamentului de economie din cadrul Centrului Naţional de Cercetare al Universităţii din Chicago.Criptomonede s-au tranzacţionat slab în ultimele săptămâni, în condiţiile în care investitorii se tem de răspândirea variantei Delta de COVID-19 şi din cauza creşterii tensiunilor dintre China și Statele Unite.Mai mult decât atât, guvernul de la Beijing continuă să lanseze represalii asupra industriei crypto-activelor, notează zf.ro. În luna mai, autorităţile le-au interzis băncilor şi altor instituţii financiare să mai ofere servicii asociate cu piaţa monedelor virtuale.