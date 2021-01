Moneda virtuala Bitcoin a depasit pentru prima data valoarea de 30.000 de dolari

Le bitcoin, premiere cryptomonnaie decentralisee, a vu son prix depasser les 30.000 dollars pour la premiere fois de son histoire #AFP pic.twitter.com/h6qaqhV7f2 - Agence France-Presse (@afpfr) January 2, 2021

In urma cu doar cateva zile, pe 28 decembrie mai exact, Bitcoin valora in jur de 28.000 de dolari, fiind preconizata o noua crestere record inca de atunci. Cea mai cunoscuta criptomoneda depasise primul prag, cel de 20.000 de dolari, in data de 16 decembrie, scrie Digi 24. Criptomoneda a avut o evolutie uimitoare. La inceputul lui 2020, o unitate bitcoin se tranzactiona la aproximativ 8.000 dolari, iar din primavara, cand a izbucnit pandemia de coronavirus, a scazut la 4.000 dolari.In toamna, bitcoin s-a apreciat semnificativ, datorita cererii din partea marilor investitori, atrasi de potentialul unor castiguri rapide, si a asteptarilor ca va deveni o metoda de plata de baza.Bitcoin este cea mai importanta moneda digitala, cu o cota de piata de aproape 70%.