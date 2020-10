Bursa de la Bucuresti a pierdut 1,9 miliarde de lei din capitalizare in aceasta saptamana

Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a ajuns la 131,238 miliarde de lei, in perioada 12 - 16 octombrie, de la 133,175 miliarde de lei in saptamana anterioara.In aceasta saptamana, tranzactiile cu actiuni au generat un rulaj de 145,961 milioane de lei, fata de 122,665 milioane de lei in perioada 5 - 9 octombrie. Cea mai buna zi de tranzactionare la BVB a fost miercuri, 14 octombrie, cand s-au consemnat 51,82 milioane de lei, iar cea mai slaba zi, luni, 12 octombrie, cu o valoare a tranzactiilor de 19,77 milioane de lei.Actiunile Bancii Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al Bursei de la Bucuresti, generand tranzactii de 60,24 milioane de lei, dar si o scadere de pret cu 7,14%. In top 3 se mai afla OMV Petrom , cu schimburi de 13,69 milioane lei si o crestere de 0,31% in ceea ce priveste pretul actiunilor, urmate de titlurile Romgaz , cu tranzactii de 13,22 milioane de lei (-1,93%).Cele mai importante cresteri ale cotatiilor au fost inregistrate de actiunile COS Targoviste (+9,09%), Altur (+7,41%) si Antibiotice (+4,84%).La polul opus, cele mai mari scaderi au fost consemnate de actiunile Comelf, care au inregistrat un declin de 13,53%, urmate de cele ale Electromagnetica (-12,00%) si Turism Felix (-8,72%).