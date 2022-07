Bursa europeana a emisiilor de carbon, redeschisa vineri

Bursa europeana de certificate pentru emisii de carbon, inchisa de pe 19 ianuarie in toata Uniunea Europeana in urma unei fraude care a avut loc in Romania, va fi redeschisa vineri.

Bursa pentru emisii de carbon va fi deschisa in patru tari, printre care si Franta, anunta Comisia Europeana, potrivit LCI.

Bursa a fost inchisa pe o perioada nedeterminata dupa ce mai multi hackeri au patruns in registrele Greciei, Austriei si Cehiei si au furat drepturi de tranzactionare in valoare de aproximativ 30 milioane de euro, pe care le-au vandut pe piata spot a bursei.

Au fost identificate "intre opt si zece" adrese IP folosite de hackeri, localizate in Romania, iar Interpolul a fost pus pe urmele atacatorilor.

