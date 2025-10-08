Bursele europene, din nou in scadere

Autor: Alina Bardas
Vineri, 19 August 2011, ora 20:30
1187 citiri
Bursele europene, din nou in scadere

Bursele europene au scazut, din nou, vineri, pe fondul temerilor legate de cresterea globala si de lipsa unor masuri decisive pentru a preintampina criza datoriilor din zona euro.

Astfel, la ora 11:15 GMT, indicele FTSE 100 din Londra a scazut cu 2,1%, ajungand la 4.986,90 de puncte, CAC-40 din Paris a scazut cu 2,5%, ajungand la 2.999,20 de puncte, iar indicele de la Frankfurt, DAX 30, a pierdut 3,6%, ajungand la 5.402,14 de puncte, potrivit Wall Street Journal.

Si bursele din Asia au inchis, vineri, cu scaderi puternice, in urma reducerilor inregistrate, in ziua precedenta, in Europa si Statele Unite.

In Tokyo, bursa a inregistrat o depreciere de 2,51 la suta, in timp ce bursa din Seul a pierdut nu mai putin de 6,22 la suta, relateaza Le Figaro.

In acelasi timp, indicele bursei australiene S&P/ASX 200 a scazut cu 3,3 la suta.

#scader burse, #bani burse, #pierderi burse , #bursa
Comentarii
Poza vin_de_sfecla
vin_de_sfecla
rank 3
"Camasile verzi" au dat unda verde pentru prabusirea burselor
Oare ce le mai incolteste astora in lubenitze ?! Vezi tot
Adaugă comentariu
