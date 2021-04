Coinbase, debut spectaculos pe bursa din News York. Care a fost valoarea de deschidere

Care este pretul actiunilor Coinbase?

Directorul Coinbase, unul dintre cei mai bogati din lume

Ce este Coinbase

Care este evaluarea Coinbase?

Actiunile Coinbase Global Inc., cel mai mare schimb de criptomonede din SUA, au inceput sa se tranzactioneze miercuri sub simbolul COIN. Compania, infiintata in 2012, ofera o varietate de servicii financiare axate pe bitcoin si alte 50 de criptomonede. Este prima companie criptografica importanta care a devenit publica si a facut acest lucru printr-o listare directa.Actiunile Coinbase s-au deschis la 381 USD pe piata Nasdaq Global Select si au crescut pana la 429,54 USD in primele cateva minute de tranzactionare, inainte de a se retrage si de a urca in jur de 400 USD. Bursa stabilise marti un pret de referinta de 250 USD, dar nu s-au executat tranzactii la acel pret.Brian Armstrong a devenit unul dintre cei mai bogati oameni din lume dupa ce Coinbase Global Inc. a devenit publica, scrie wsj.com Coinbase, cofondata de Armstrong in 2012, conduce cea mai mare bursa bitcoin din SUA si a fost prima companie majora axata pe criptomonede care a devenit publica in tara.La inceputul tranzactionarii, a obtinut o evaluare de peste 100 de miliarde de dolari, ceea ce ar face ca procentul de 20% detinut de Armstrong sa valoreze de aproximativ 20 de miliarde de dolari.Acest lucru il plaseaza pe directorul executiv in varsta de 38 de ani printre cele mai bogate 100 de oameni din lume, pe baza listei miliardarilor Forbes.Cu toate acestea, Armstrong ramane in mare parte necunoscut in afara cercurilor criptografice si este ceva de enigma in interiorul lor. El nu este fondatorul sau evanghelistul cripto al Silicon Valley.Rareori vorbeste in presa si participa la cateva conferinte. Contul sau de Twitter este, conform standardelor acestei platforme, neobisnuit de linistit.Coinbase este o aplicatie care va permite sa cumparati si sa vindeti tot felul de criptomonede, cum ar fi bitcoin, ethereum, litecoin si altele aproximativ 50, conform CNBC De asemenea, puteti utiliza Coinbase pentru a converti o criptomoneda in alta sau pentru a trimite si primi criptomonede catre si de la alte persoane.Coinbase va arata pretul actual si tendintele criptomonedelor, o privire asupra portofoliului dvs. de detineri si noutati despre industrie.Datorita cresterii pretului actiunilor de deschidere, evaluarea Coinbase este de aproximativ 100 miliarde USD - o crestere semnificativa fata de cei 8 miliarde USD la care Coinbase a fost evaluata ultima data intr-o runda de strangere de fonduri din 2018.Compania valoreaza mai mult decat Nasdaq Inc., care are o valoare de piata de aproximativ 26 miliarde dolari, si la egalitate cu Intercontinental Exchange Inc., mama a Bursei de Valori din New York, la aproximativ 69 miliarde dolari.