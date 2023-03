Investitorii la bursa, impresionati de posibila relansare a creditarii

Mult-trambitata relansare a creditarii i-a determinat pe cei mai optimisti dintre investitorii la bursa autohtona sa cumpere in ultimele zile tot mai multe actiuni la cele cateva banci listate.

"Sectorul bancar a inregistrat evolutii foarte bune in partea a doua a saptamanii trecute, asteptarile privind o relansare a creditului la nivelul sistemului bancar romanesc reprezentand pentru investitori un imbold pentru a achizitiona titluri bancare", comenteaza brokerii de la Intercapital Invest.

Indicele bursier BET a fost tras in sus de aprecierea puternica a actiunilor Bancii Transilvania si Rompetrol Rafinare, ambele cu aprecieri de peste 12%. Potrivit analistilor citati, in urmatoarea perioada este de asteptat o continuare a miscarii "in lateral" a cotatiilor bursiere, lipsa unor informatii de impact importante la nivel intern si international favorizand aceasta evolutie.

"Zona de rezistenta puternica la nivelul indicilor tuturor pietelor mature, impresia de extenuare a rally-ului inceput in luna martie, temerile legate de dificultatea cu care statul american isi va finanta deficitul excesiv, par sa incline balanta in directia unei corectii insa entuziasmul investitorilor poate crea surprize si in sens invers", sunt de parere analistii citati.

Cat priveste saptamana trecuta la Bursa de Valori Bucuresti, aceasta a fost caracterizata de evolutii mixte. Evolutia in lateral a bursei a determinat si in ultimele zile o scadere a interesului speculatorilor, generand si o scadere a valorii tranzactiilor, fapt constatat chiar si pe pietele mature.

Chiar si investitorii americani au mai luat o pauza. Spre exemplu daca avem in vedere media tranzactiilor zilnice din ultimile doua luni si jumatate constatam ca in ultima saptamana lichiditatea pe piata americana a scazut cu 15%, cea mai mare scadere saptamanala din aceasta perioada.

La noi, a doua parte a saptamanii trecute a adus aprecieri pe toti indicii, cel mai mult apreciindu-se indicele BET, cu 5,77%, acesta atingand un nou maxim pentru acest an insa nereusind sa sparga nivelul de rezistenta de la 3.365 puncte.

