Sibex a chemat in instanta, din greseala, Bursa de Valori Bucuresti

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a fost chemata in instanta de Sibex, din greseala, in cazul anularii Hotararii de Guvern cu privire la listarea companiei Romgaz.

Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu (BMFMS) a informat bursa bucuresteana de eroarea comisa, potrivit unui comunicat al BVB.

"BMFMS precizeaza ca a solicitat avocatului societatii efectuarea, in termen de 48 de ore, a demersurilor necesare pe langa instanta de judecata in legatura cu scoaterea BVB din cadrul procesului", se arata in comunicat.

Bursa din Sibiu a soliticat in instanta anularea hotararii nr. 831/04 august 2010, prin care s-a decis vanzarea actiunilor Romgaz detinute de statul roman prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti.

Curtea de Apel Bucuresti, unde a fost inregistrata chemarea in judecata, a stabilit un termen de judecata pentru data de 30 mai 2011.

