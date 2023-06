Tranzactie cu vitamina C la Bursa de Marfuri

Bursa Romana de Marfuri a inregistrat o tranzactie cu vitamina C, in valoare de 924.000 de lei, aceasta fiind prima tranzactie cu medicamente in ringul bursier, informeaza BRM.

Ordinul de vanzare a fost initiat vineri de societatea Arena Group, pentru produsul "Vitamina C Arena 750 mg/5 ml, 5 fiole".

Pretul de pornire al licitatiei a fost de 18 lei/cutie (o cutie contine cinci fiole a 5 ml injectabil), iar in urma licitatiei electronice, pretul final de 18,48 lei/cutie a fost acceptat de Arena Group (pret fara TVA).

Pe Piata la disponibil a BRM se pot tranzactiona marfuri fungibile, din care fac parte si substantele active ale medicamentelor.

