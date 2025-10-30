Ludwik Sobolewski, directorul BVB: Romania este tigrul Europei Centrale si de Est

Vineri, 06 Februarie 2015, ora 20:37
Ludwik Sobolewski, directorul BVB: Romania este tigrul Europei Centrale si de Est
Obiectivul Romaniei este sa ajunga la investitorii internationali care doresc sa-si creasca prezenta pe piata sa de capital, a sustinut, vineri, la Londra, directorul Bursei de Valori Bucuresti, Ludwik Sobolewski.

"Romania este tigrul Europei Centrale si de Est. Obiectivul nostru este sa ajungem la investitorii internationali care doresc sa-si creasca prezenta pe piata noastra si sa discutam cum Romania poate deveni un membru cu drepturi depline al familiei pietelor emergente. Vrem, de asemenea, sa aflam de la investitori despre provocarile cu care ar putea sa se confrunte", a spus Sobolewski.

Romania este in prezent clasificata ca piata de frontiera in indici, precum Morgan Stanley Capital International (MSCI), si vrea sa obtina statutul de piata emergenta pana in 2017. Dobandirea statutului de piata emergenta ar permite pietei romanesti sa atraga mai multi investitori, deoarece unii manageri de fonduri cumpara actiuni pe baza indicilor MSCI. In plus, acesti indici sunt urmariti de investitori care gestioneaza active globale in valoare de 9.500 de miliarde de dolari.

"Salutam ambitia Romaniei de a dobandi statutul de piata emergenta si suntem mandri sa putem sprijini acest program complex de reforme. Evenimentul de astazi este o dovada a angajamentului pe termen lung al BERD (Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare -n.red.) fata de Romania si fata de consolidarea pietelor sale de capital", a declarat, la randul sau, directorul BERD pentru Europa Centrala si de Sud-Est, Jean-Marc Peterschmitt.

In cadrul eforturilor sale destinate dezvoltarii pietei de capital din Romania, BERD a preluat o participatie de 4,99% la Bursa de Valori Bucuresti si a investit la recentele oferte publice initiale derulate de Romgaz si Electrica. In plus, BERD colaboreaza cu autoritatile pentru a oferi consiliere si sprijin pentru reforme si incurajeaza companiile romanesti sa acceseze pietele locale de capital.

Dezvoltarea pietei de capital si a creditarii in moneda locala se numara printre prioritatile BERD in Romania. Pana la aceasta data, BERD a investit aproximativ sapte miliarde de euro in peste 368 de proiecte din Romania.

BERD a gazduit, vineri, la sediul sau din Londra, o conferinta pe tema dezvoltarii pietei de capital din Romania, in colaborare cu Bursa de Valori Bucuresti (BVB), a informat institutia financiara internationala.

