Pe ce si-au cheltuit romanii banii in starea de urgenta - raport

Preocupari pentru fashion in timpul starii de urgenta

Zara - numarul tranzactiilor a crescut cu 1263%, iar valoarea lor a fost mai mare cu 1077%;

Cresteri importante si in domeniul produselor cosmetice si de ingrijire personala

Divertismentul online a ramas de interes major pentru romani

Romanii si-au redecorat locuintele si au achizitionat noi dispozitive electronice

Vizitele la supermarket au fost mai rare, dar oamenii au cumparat mai mult

Aplicatiile care livreaza mancare au castigat in popularitate

Au crescut donatiile catre cauzele preferate. Librariile online si platformele de e-learning au fost, de asemenea, la mare cautare

Din ce in ce mai multi romani aleg sa isi plateasca facturile online

Datele reflecta comportamentul de consum al utilizatorilor Revolut din Romania, in perioada 15 martie - 15 mai 2020, in comparatie cu lunile precedente.Desi nu au putut iesi din casa fara declaratia pe proprie raspundere, romanii au fost preocupati de modul in care arata, precum si de noile tendinte.Pe parcursul celor doua luni ale starii de urgenta, utilizatorii Revolut au cheltuit 1,2 milioane de euro pe haine si accesorii cumparate online.Numarul tranzactiilor efectuate la retailerii online de fashion a crescut in medie cu 204%, in timp ce valoarea totala a fost cu 213% mai mare fata de cea inregistrata in cele doua luni anterioare.Reserved a fost pe locul al doilea in topul preferintelor utilizatorilor, inregistrand o crestere de 94% a numarului tranzactiilor si o valoare a acestora mai mare cu 210%;About You a inregistrat o crestere de 83% a numarului tranzactiilor, urmat de H&M cu o crestere de 42%.Dat fiind ca saloanele cosmetice au fost inchise pe perioada starii de urgenta, romanii au gasit un aliat in Internet si au comandat online produsele cosmetice sau de ingrijire personala preferate.Acestia au cheltuit astfel peste 1,27 milioane de euro, cu o crestere de 205% a numarului de tranzactii si o valoare mai mare cu 289%. Comerciantii preferati in acest segment au fost Notino si Sin-Say.Conform datelor Revolut, cheltuielile cu divertismentul online au depasit 17 milioane de euro in timpul starii de urgenta, cu un numar al tranzactiilor mai mare cu 74% si o valoare in crestere cu 81%.Jocurile online au reprezentat vedeta segmentului, companiile de profil inregistrand cresteri istorice atat din punct de vedere al tranzactiilor, cat si al valorii acestora:● Activision Blizzard conduce acest segment, inregistrand un numar al tranzactiilor cu 436% mai mare in comparatie cu perioada precedenta, in timp ce valoarea acestora a crescut cu 424%.● Microsoft Xbox a inregistrat o crestere cu 276% a numarului de tranzactii, iar valoarea lor a crescut cu 224%.● Steam Games se afla pe pozitia a treia. Numarul tranzactiilor a crescut cu 223%, iar valoarea acestora cu 220%.Numarul total al tranzactiilor la comerciantii de produse pentru decorarea locuintei a crescut cu 168%, in timp ce valoarea lor totala a depasit 3,3 milioane de euro in perioada starii de urgenta.De asemenea, intr-o perioada in care aproape orice legatura cu ceilalti a fost intermediata de tehnologie, romanii au simtit nevoia sa isi achizitioneze noi dispozitive electronice. PC Garage si Cel.ro au condus acest segment, cu o crestere medie cu 345% a numarului de tranzactii si o valoare a acestora mai mare cu 390%.In privinta cumparaturilor de alimente, tendinta a fost constanta pe parcursul celor doua luni de stare de urgenta: oamenii au mers mai rar la supermarket, date fiind restrictiile de circulatie, dar au facut provizii pentru perioade mai lungi de timp.Utilizatorii Revolut din Romania au cheltuit peste 20,7 milioane de euro pe alimente, in crestere cu 25% fata de perioada anterioara, dar numarul tranzactiilor a fost mai mic cu 11%.Multe persoane au considerat ca e mai confortabil sa comande alimentele prin intermediul unor aplicatii mobile, iar cea preferata a fost Bringo, care a inregistrat o crestere de 96% a numarului tranzactiilor.In timp ce restaurantele au inregistrat o scadere cu 48% a numarului tranzactiilor, aplicatiile prin care se poate comanda mancare au devenit foarte populare.Pe parcursul starii de urgenta, acestea au avut o crestere cu 53% a numarului de tranzactii, in timp ce valoarea acestora a crescut cu 71%, dat fiind faptul ca multe persoane au ales sa comande masa la domiciliu pentru intreaga familie.Utilizatorii romani ai Revolut s-au implicat si au sustinut cauzele in care cred, mai mult ca oricand. Numarul donatiilor directe a crescut cu 123%, iar valoarea acestora s-a majorat cu 220%.Cauzele preferate au fost Patreon (prin care donatorii pot sprijini artisti), World Food Programme si Bursa de Fericire.Utilizatorii Revolut au donat, de asemenea, prin functionalitatea Donatii din aplicatie, unde pot alege trei ONG-uri locale catre care sa doneze. Astfel, romanii au donat peste 134.700 euro catre Daruieste Viata, Asociatia Magic si SOS Satele Copiilor.Totodata, utilizatorii Revolut au investit mai mult in educatie. Librariile online au fost mai cautate decat in trecut, Carturesti, Elefant si Libris obtinand o crestere a numarului tranzactiilor cu 262%, in timp ce valoarea lor a crescut cu 341%..In plus, romanii au incercat sa isi imbunatateasca abilitatile cu ajutorul unor platforme pentru invatare online. De exemplu, Udemy, o platforma online care ofera o gama larga de cursuri online la cerere, si-a dublat numarul de tranzactii, iar valoarea acestora a crescut cu 111%.Desi majoritatea romanilor achitau facturile in numerar, starea de urgenta a contribuit la schimbarea acestui obicei, dupa cum o arata si datele Revolut. Utilizatorii Revolut dinRomania au platit peste 6,6 milioane de euro pentru facturi in ultimele doua luni, cu o crestere a numarului de tranzactii de 41% si o valoare a acestora mai mare cu 44%.Asa cum era de asteptat, cheltuielile cu transportul au scazut semnificativ in ultimele doua luni.Cel mai afectat a fost transportul in comun, care a scazut cu 90%, in timp ce serviciile de carsharing au inregistrat, de asemenea, o scadere fara precedent: Uber, -78%; Bolt, -81%; Free Now, -87%; Yango, -80%. Benzinariile au suferit la randul lor pierderi, inregistrand o scadere cu 33% a numarului de tranzactii si cu 35% a valorii acestora.Revolut transforma modul in care ne raportam la bani. Fiind o platforma financiara inovatoare, le ofera utilizatorilor puterea de a cheltui, investi si transfera bani fara comisioane ascunse.De la lansarea din Marea Britanie din 2015, Revolut a evoluat de la inceputurile sale ca un produs de schimb valutar, adaugand in permanenta noi functionalitati printre care se numara tranzactionarea de actiuni fara comisioane, criptomonedele sau conturile de business.Avand sediul in Londra si o echipa de peste 2000 de oameni in 23 de orase, Revolut este astazi una dintre cele mai mari comunitati de fintech din lume, cu peste 12 milioane de utilizatori in intreaga lume. Revolut a procesat peste 1 miliard de tranzactii in valoare totala de peste 130 miliarde de dolari, de la lansare.