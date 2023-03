Plata cu cardul devine obligatorie? Ce spune legea despre magazinele cu cifra de afaceri mare?

Legea privind plata cu cardul pentru magazinele cu cifra de afaceri peste 50.000 euro va fi obligatorie. Prin aceasta se urmareste limitarea evaziunii. Aceasta masura a fost luata pentru a limita platile cash in cazul tranzactiilor comerciale.

Daca pana acum aceasta obligativitate era doar pentru magazinele cu cifra de afaceri de 10.000 euro, presedintele Iohannis a decis sa aplice aceasta lege si pentru firmele care au restaurante, hoteluri, care realizeaza comert de prestari servicii.

In cazul legii date anul trecut, cand Parlamentul a decis plata cu cardul la firmele care au cifra de afaceri peste 10.000 euro, ideea a pornit de la Banca Europeana.

Firmele care au cifra de afaceri de peste 10.000 de euro trebuie sa accepte ca mijloc de plata cardurile de credit si cardurile de debit.

Comerciantii pot lua de la titularul cardului doar un comision mai mic de 1% din avansul acordat. Acest avans care este acordat de comercianti clientilor la terminalele de plata.

Printr-un proiect de lege care a fost initiat anul trecut, s-a crescut cifra de afaceri la 50 000 euro si a fost redus avansul eliberat de comercianti clientilor la terminalele de plata de la 200 lei la 100 lei.

In ceea ce priveste comisioanele interbancare pentru tranzactiile de plata prin card, Guvernul a adoptat recent un proiect de lege prin care "Banca Nationala a Romaniei a fost desemnata ca fiind autoritatea responsabila si competenta de a asigura si de a verifica respectarea reglementarilor europene in legatura cu respectarea reglementarilor de catre prestatorii de servicii de plata ce emit ori accepta plata cu cardul, de persoanele juridice ca beneficiari ai platilor, de schemele de plata cu cardul si de entitatile care prelucreaza tranzactiile".

Acest act normativ vizeaza acest Regulament European care se aplica din 8 iunie 2015. Regulamentul stabileste ca toate comisioanele interbancare se limiteaza la 0,2% pentru tranzactiile care sunt realizate cu cardurile de debit.

In cazul comisioanelor interbancare ce sunt realizate cu cardurile de credit, acestea sunt limitate la 0,3%.

Conform legii vanzarii produselor si unei Ordonante a Guvernului, toti consumatorii din tara noastra vor avea anumite drepturi in relatia cu comerciantii. Produsele neconforme vor putea fi returnate in cel mult 15 zile de la data cand au fost achitate. Fiecare vanzator trebuie sa acorde un termen de 15 zile calendaristice pentru preschimbarea produsului. Doar magazinele online nu sunt obligate sa schimbe produsul, insa unele fac acest lucru.

Legea spune ca produsele de folosinta indelungata trebuie sa aiba un certificat de garantie. Acesta este emis in baza garantiei comerciale. De asemenea, unele produse trebuie sa aiba cartea tehnica, instructiuni de instalare, de folosire, de intretinere, de exploatare, care sunt eliberate de producator.

Hipermarketurile vand produsele la preturi mari pentru ca ele pe langa adaosul comercial au si multe taxe. Astfel costul produselor creste cu peste 30%. Fructele care se vand in supermarketuri au preturi mult mai mari decat acelea de la furnizori, tocmai din cauza adaosului si taxelor. Apar asa numitele "taxe de raft" care se adauga la adaosul comercial.

In concluzie pretul produsului poate sa fie si de 3-4 ori mai mare ca acela de la producator. In aceste taxe intra serviciile de reclama, de listare articol, de reclama in pliante, de bonusuri, de marketing si altele. Retailerul are mai mult de zece taxe diferite, care ajung la 33,8% din costul produsului.

Retailerii trebuie sa aiba pe rafturi si produse romanesti, fructe si legume in proportie de cel putin 51% din productia romaneasca.

In urma discutiilor cu UE, respectiv Comisia Europeana, s-a decis ca termenul "romanesc" va putea fi inlocuit de cuvantul "autohton" ceea ce inseamna ca produsele de la fermierii romani vor ajunge totusi pe rafturile supermarketurilor.

De asemenea, comercializarea produselor romanesti se va face prin semnalizarea lor cu sintagma "parteneriate" intre retaileri si producatori.

Ei trebuie sa aiba rafturi adecvate pentru fiecare tip de marfa, deci mai multe tipuri de echipamente pentru prezentarea produselor. Cele mai rezistente rafturi pentru depozitarea produselor sunt acele rafturi de depozitare metalice care sunt durabile in timp, pot fi supuse solicitarilor comerciantilor si clientilor din magazine. Astfel de rafturi se folosesc in diferite tipuri de magazine, chiar si in librarii, magazine second-hand si altele.

