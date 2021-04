Revolut Plus, abonamentul financiar care te ajuta sa faci cumparaturi online in siguranta

Revolut are in Romania peste 1,3 milioane de utilizatori si acestia se bucura de beneficiile aplicatiei financiare, cum ar fi transferurile rapide de bani catre prieteni care folosesc serviciile Revolut si monitorizarea constanta a cheltuielilor, pentru sanatatea financiara a banilor tai. Pentru a putea sa beneficiezi de avantajele oferite de fintech-ul global, abonamentul Revolut Plus e cel mai ieftin din portofoliul abonamentelor cu plata lunara, la doar 14,99 de lei pe luna.Utilizatorii au nevoie de la un abonament de siguranta la cumparaturi si predictibilitate cand vine vorba de politica de returnare. Romanii au facut in 2020 cu 30% mai multe cumparaturi online fata de 2019, iar piata a ajuns la 5,6 miliarde de euro. Asadar, ne place sa ne bucuram de beneficiile comertului rapid, dar fara sa avem multe batai de cap cu retururile si asigurarea bunurilor.Cumparaturile utilizatorilor Revolut sunt protejate pana la 1000 euro anual pentru abonatii Plus. De asemenea, abonatii Revolut vor beneficia de asemenea si de o protectie de returnare extinsa la 90 de zile, pentru toate cumparaturile eligibile. Banii vor fi rambursati direct in contul lor Revolut.Plus ofera mai multa siguranta clientilor atunci cand fac cumparaturi, acestea fiind protejate in caz de furt, deteriorare si retururi, chiar si atunci cand politica de returnare nu mai este valabila.Ultimul an a dus, din pacate, si mai multa imprevizibilitate. Daca ai luat bilete la un concert sau eveniment la care nu mai poti ajunge, cu abonamentul Revolut Plus poti obtine banii inapoi, tot in limita de 1.000 de euro.In plus, poti introduce cardurile tale in Google Pay sau Apple Pay pentru a plati mai usor, iar pentru siguranta cumparaturilor poti sa creezi carduri virtuale temporare, pentru a te asigura ca datele tale sunt in siguranta.Pe langa aceste beneficii, abonatii Revolut Plus au prioritate la suport, prin intermediul chatului din aplicatie. In plus, parintii si tutorii vor putea sa le ofere celor mici educatie financiara pentru viata folosind cele 2 conturi Junior disponibile. Acestea sunt unelte foarte bune pentru a oferi celor mici independenta financiara, dar si responsabilitate, pentru ca poti monitoriza mereu cheltuielile si poti face primii pasi in educatia financiara a acestora.Fata de contul standard, utilizatorii Plus au acces la doua carduri gratuite si un card de rezerva pe an gratuit. De asemenea, poti sa ai trei carduri Revolut fizice oricand.Utilizatorii care vor sa devina abonati Revolut Plus se pot inregistra direct in aplicatia lor Revolut. Poti obtine si un card personalizat, cu un design potrivit pentru tine si pentru copiii tai.Vei gasi toate informatiile despre protectie si T&C in aplicatie.Revolut dezvolta prima aplicatie financiara cu adevarat globala din lume. Revolut a pornit la drum in 2015 in Marea Britanie oferind transferuri de bani si schimb valutar. Astazi, clientii nostri din intreaga lume folosesc zeci de produse inovatoare Revolut si fac peste 100 de milioane de tranzactii pe luna.Ajuta utilizatorii sa isi imbunatateasca situatia financiara, sa isi controleze mai bine banii si sa se conecteze usor cu oameni din intreaga lume prin intermediul conturilor personale si de business. www.revolut.com