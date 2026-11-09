Cheltuielile la care au renunțat românii, în 2026: „Puterea de cumpărare e din ce în ce mai mică”

Puterea de cumpărare a românilor continuă să scadă accelerat, iar acest lucru se vede în volumele de vânzări, respectiv în schimbarea obiceiurilor de consum ale cetățenilor.

Laurențiu lucrează în domeniul vânzărilor, iar soția sa într-un salon de înfrumusețare. Cei doi tineri câștigă împreună în jur de 10.000 de lei. Din cauza scumpirilor, acum nu-și mai iau decât alimente. „40-45% se duce pe mâncare. Urmează rata la casă, undeva la 4.000 de lei. La electricitate, undeva la 450 de lei și la gaz, 800 de lei”, a dezvăluit românul, pentru Observator. Întrebat dacă își mai permite să cumpere îmbrăcăminte, el a răspuns: „Aici nu mai discutăm. Asta cred că undeva de două ori pe an. Puterea de cumpărare e din ce în ce mai mică”.

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Românii cumpără mai scump și mai puțin. Economistul Adrian Mitroi: „Românii sunt reticenți”

Economistul Adrian Mitroi confirmă schimbarea obiceiurilor de consum ale românilor.

„Românii sunt reticenți. Am renunțat la telefoane, gadget-uri, vacanțe. Am renunțat la calitate. Am coborât către o calitate mai slabă. Și, în a treia fază, renunțăm și la multitudine. Economia comportamentală spune că oamenii sunt reticenți în a cumpăra mult. Cumpără exact cât le este necesar”, a declarat Mitroi, pentru sursa citată.

În 2026, România s-a poziționat drept țara din Europa cu cea mai mare inflație. Numărul firmelor intrate în insolvență a crescut cu 80% față de anul trecut, iar numărul de salariați a scăzut cu 60.000.

Potrivit informațiilor publice, un român are, în medie, aproximativ jumătate din puterea de cumpărare a unui vest-european. Media europeană a puterii de cumpărare pe cap de locuitor este de 21.153 de euro pe an, iar România înregistrează o medie de 11.283 de euro pe locuitor.

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