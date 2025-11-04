Cel mai bun mod să ajuți pe cineva apropiat care are nevoie de bani? Expert financiar: "Aș recomanda un contract care să precizeze termenii și condițiile"

Când cineva drag trece printr-o perioadă financiară dificilă, primul impuls este să sari în ajutor. Totuși, specialiștii avertizează că sprijinul acordat fără o analiză atentă poate crea tensiuni și probleme pe termen lung.

În loc să oferi imediat bani sau să împrumuți cardul de credit, experții financiari spun că este important să-ți evaluezi mai întâi propria situație financiară.

„Este o decizie emoțională”, spune A.B. Ridgeway, consultant financiar privat certificat din Lafayette, Louisiana. „Haideți să facem un pas înapoi și să ne asigurăm că ne protejăm și pe noi.”

Iată cum poți ajuta o persoană dragă aflată în dificultate, fără a-ți pune în pericol propria stabilitate financiară:

1. Evaluează-ți propria situație financiară

„Începe prin a-ți cunoaște propriile cifre”, spune Emi Gjini, planificator financiar certificat și fondator al MyGen Planning din Chicago. „Verifică-ți bugetul și economiile. Asigură-te că fondul de urgență și contribuțiile la pensie sunt pe drumul cel bun.”

După ce știi exact unde te afli financiar, poți evalua cât îți permiți să ajuți pe altcineva.

„Alege o sumă a cărei lipsă să nu o simți,” sugerează ea — pentru a nu-ți deraia propriile obiective și progrese financiare.

Este important să poți acoperi propriile cheltuieli de urgență dacă îți pierzi brusc locul de muncă sau apare o cheltuială neașteptată.

2. Cântărește opțiunea de a oferi un cadou sau un împrumut

De obicei, este mai simplu să oferi bani ca dar, spune Gjini. Cealaltă variantă este să împrumuți bani, dar stabilirea modului și termenului de rambursare poate deveni complicată între prieteni sau membri ai familiei.

Un cadou în bani îți poate facilita planificarea, deoarece nu te vei aștepta să-i primești înapoi. Așteptarea rambursării poate fi stresantă și îți poate amâna alte decizii financiare.

Dacă persoana dragă dorește ajutor pentru a obține un împrumut din altă parte, evită să fii co-semnatar, avertizează Mark Reyes, consultant financiar certificat și fondator al Casita Financial Planning din Los Angeles. Dacă aceasta întârzie sau omite plățile, scorul tău de credit ar putea avea de suferit.

„Dacă ești în procesul de a face o achiziție importantă pentru tine, cum ar fi o casă sau o mașină, îți poți compromite șansele de a obține un credit,” spune Reyes. Acesta este un alt motiv pentru care oferirea unui cadou în numerar poate fi mai puțin riscantă decât împărțirea creditului.

3. Pune acordurile în scris

Dacă oferi bani pe care te aștepți să-i primești înapoi, Ridgeway recomandă să pui toate detaliile în scris.

„Aș recomanda un contract care să precizeze termenii și condițiile,” spune el, adăugând că poți găsi modele de acorduri online.

„Când e vorba de bani, apar multe situații de tipul ‘el a spus/ea a spus’,” explică Ridgeway. Scrierea acordului poate clarifica termenii pentru ambele părți.

4. Oferă ajutor non-financiar

Uneori, cel mai bun mod de a ajuta este prin sprijin non-monetar, spune Ridgeway. Poate însemna să asculți, să recomanzi un loc de muncă sau să ajuți persoana să se înscrie la ajutor de șomaj.

„Uneori metodele practice — cum ar fi să te uiți la profilul lor LinkedIn sau la CV — îi pot ajuta mai mult decât să le oferi 100 de dolari,” adaugă Reyes.

Poți, de exemplu, să le achiziționezi cumpărăturile pentru o săptămână, pentru a le ușura povara fără un angajament financiar major.

5. Stabilește limite clare

Indiferent cum alegi să ajuți, stabilește limite clare pentru a preveni extinderea excesivă a ajutorului.

Impunerea unor limite privind modalitatea sau suma oferită „nu înseamnă că îi iubești mai puțin, ci că îi responsabilizezi pentru propria situație,” spune Ridgeway.

În caz contrar, avertizează el, oamenii pot profita de bunăvoința ta.

Gjini subliniază că este important să te asiguri că nu doar întreții obiceiurile financiare proaste ale persoanei, ci o ajuți să se redreseze.

„Concentrează-te pe soluții pe termen lung. Întreabă-te: ”O va ajuta asta pe sora mea să meargă înainte? Sau doar perpetuez un ciclu?”” spune Gjini.

Stabilirea unor limite clare va „preveni ca dragostea și banii să intre în conflict”, adaugă ea pentru eu.detroitnews.com.

La urma urmei, atunci când ajutăm un membru al familiei, este important să protejăm și relația, nu doar finanțele.

