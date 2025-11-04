Cel mai bun mod să ajuți pe cineva apropiat care are nevoie de bani? Expert financiar: "Aș recomanda un contract care să precizeze termenii și condițiile"

Autor: Bogdan Atanasiu
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 12:06
271 citiri
Cel mai bun mod să ajuți pe cineva apropiat care are nevoie de bani? Expert financiar: "Aș recomanda un contract care să precizeze termenii și condițiile"
Persoane care semnează un contract FOTO Pixabay

Când cineva drag trece printr-o perioadă financiară dificilă, primul impuls este să sari în ajutor. Totuși, specialiștii avertizează că sprijinul acordat fără o analiză atentă poate crea tensiuni și probleme pe termen lung.

În loc să oferi imediat bani sau să împrumuți cardul de credit, experții financiari spun că este important să-ți evaluezi mai întâi propria situație financiară.

„Este o decizie emoțională”, spune A.B. Ridgeway, consultant financiar privat certificat din Lafayette, Louisiana. „Haideți să facem un pas înapoi și să ne asigurăm că ne protejăm și pe noi.”

Iată cum poți ajuta o persoană dragă aflată în dificultate, fără a-ți pune în pericol propria stabilitate financiară:

1. Evaluează-ți propria situație financiară

„Începe prin a-ți cunoaște propriile cifre”, spune Emi Gjini, planificator financiar certificat și fondator al MyGen Planning din Chicago. „Verifică-ți bugetul și economiile. Asigură-te că fondul de urgență și contribuțiile la pensie sunt pe drumul cel bun.”

După ce știi exact unde te afli financiar, poți evalua cât îți permiți să ajuți pe altcineva.

„Alege o sumă a cărei lipsă să nu o simți,” sugerează ea — pentru a nu-ți deraia propriile obiective și progrese financiare.

Este important să poți acoperi propriile cheltuieli de urgență dacă îți pierzi brusc locul de muncă sau apare o cheltuială neașteptată.

2. Cântărește opțiunea de a oferi un cadou sau un împrumut

De obicei, este mai simplu să oferi bani ca dar, spune Gjini. Cealaltă variantă este să împrumuți bani, dar stabilirea modului și termenului de rambursare poate deveni complicată între prieteni sau membri ai familiei.

Un cadou în bani îți poate facilita planificarea, deoarece nu te vei aștepta să-i primești înapoi. Așteptarea rambursării poate fi stresantă și îți poate amâna alte decizii financiare.

Dacă persoana dragă dorește ajutor pentru a obține un împrumut din altă parte, evită să fii co-semnatar, avertizează Mark Reyes, consultant financiar certificat și fondator al Casita Financial Planning din Los Angeles. Dacă aceasta întârzie sau omite plățile, scorul tău de credit ar putea avea de suferit.

„Dacă ești în procesul de a face o achiziție importantă pentru tine, cum ar fi o casă sau o mașină, îți poți compromite șansele de a obține un credit,” spune Reyes. Acesta este un alt motiv pentru care oferirea unui cadou în numerar poate fi mai puțin riscantă decât împărțirea creditului.

3. Pune acordurile în scris

Dacă oferi bani pe care te aștepți să-i primești înapoi, Ridgeway recomandă să pui toate detaliile în scris.

„Aș recomanda un contract care să precizeze termenii și condițiile,” spune el, adăugând că poți găsi modele de acorduri online.

„Când e vorba de bani, apar multe situații de tipul ‘el a spus/ea a spus’,” explică Ridgeway. Scrierea acordului poate clarifica termenii pentru ambele părți.

4. Oferă ajutor non-financiar

Uneori, cel mai bun mod de a ajuta este prin sprijin non-monetar, spune Ridgeway. Poate însemna să asculți, să recomanzi un loc de muncă sau să ajuți persoana să se înscrie la ajutor de șomaj.

„Uneori metodele practice — cum ar fi să te uiți la profilul lor LinkedIn sau la CV — îi pot ajuta mai mult decât să le oferi 100 de dolari,” adaugă Reyes.

Poți, de exemplu, să le achiziționezi cumpărăturile pentru o săptămână, pentru a le ușura povara fără un angajament financiar major.

5. Stabilește limite clare

Indiferent cum alegi să ajuți, stabilește limite clare pentru a preveni extinderea excesivă a ajutorului.

Impunerea unor limite privind modalitatea sau suma oferită „nu înseamnă că îi iubești mai puțin, ci că îi responsabilizezi pentru propria situație,” spune Ridgeway.

În caz contrar, avertizează el, oamenii pot profita de bunăvoința ta.

Gjini subliniază că este important să te asiguri că nu doar întreții obiceiurile financiare proaste ale persoanei, ci o ajuți să se redreseze.

„Concentrează-te pe soluții pe termen lung. Întreabă-te: ”O va ajuta asta pe sora mea să meargă înainte? Sau doar perpetuez un ciclu?”” spune Gjini.

Stabilirea unor limite clare va „preveni ca dragostea și banii să intre în conflict”, adaugă ea pentru eu.detroitnews.com.

La urma urmei, atunci când ajutăm un membru al familiei, este important să protejăm și relația, nu doar finanțele.

Horoscop zilnic. Marți, 4 noiembrie. Zodia care ar putea intra într-un conflict
Horoscop zilnic. Marți, 4 noiembrie. Zodia care ar putea intra într-un conflict
Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic. Berbec: Este posibil...
Explicația lui Orban în cazul sutelor de milioane pe care Guvernul le-a plătit fraților Micula, când actualul consilier prezidențial era premier: „Eram obligat”
Explicația lui Orban în cazul sutelor de milioane pe care Guvernul le-a plătit fraților Micula, când actualul consilier prezidențial era premier: „Eram obligat”
Ludovic Orban a explicat decizia luată în 2019, când Guvernul pe care îl conducea în calitate de premier a plătit din Fondul de Rezervă o despăgubire de peste 900 de milioane de lei...
#bani, #imprumut, #contract , #stiri magazin
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
De ce risca Romania sa ramana fara cei mai buni ostasi. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elita romanesti
a1.ro
De ce suma mai are nevoie Kamara pentru operatiile fiului sau, Leon, si cati bani a reusit sa stranga artistul pana acum
DigiSport.ro
Numit "tradator" in propria tara, Novak Djokovic a rupt tacerea! De ce s-a mutat definitiv in Grecia

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cel mai bun mod să ajuți pe cineva apropiat care are nevoie de bani? Expert financiar: "Aș recomanda un contract care să precizeze termenii și condițiile"
  2. Demolarea hotelului emblemă a litoralului românesc oprită de intervenția unor organizații non-guvernamentale. De ce nu poate fi modernizat la cinci stele
  3. Atenție la nunțile din 2026 și 2027 – cele 5 sfaturi salvatoare pentru miri
  4. Pastila albastră de slăbit din Rusia "care te face să uiți de mâncare”, face victime pe TikTok. Medicii avertizează că este periculoasă și conține o substanță interzisă în multe ţări
  5. Horoscop zilnic. Marți, 4 noiembrie. Zodia care ar putea intra într-un conflict
  6. Bancul zilei: Ce vești are Bulă pentru mama sa
  7. 8 directori au fost întrebați care este cel mai bun sfat legat de carieră pe care l-au primit vreodată. "Mi-a deschis multe uși"
  8. Charlie Ottley, britanicul care a realizat „Wild Carpathia” și „Flavors of Romania”, obține cetățenia română. De câți ani se chinuie să o obțină
  9. Victimizarea Amaliei Bellantoni, patroana de restaurant acuzată că și-a bătut vecinii: „Sunt victima sistemului!”
  10. Un cub de ciocolată neagră îmbunătățește memoria – pentru o oră