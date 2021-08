Cum a fost scos la vânzare din greșeală cel mai mare resort de golf din România. Cine a realizat investiția de 15 milioane de euro inaugurată de Klaus Iohannis FOTO

Theodora Golf Club din Teleac, proprietate a omului de afaceri Ioan Popa, managerul companiei Transavia, liderul pieței cărnii de pasăre din Românie, a apărut pe site-ul Sotheby’s la secțiunea vânzări pe data de vineri, 13 august 2021.Preţul de vânzare al resortului putea fi aflat doar la cerinţa unui potenţial cumpărător. Clubul de golf a fost listat, de asemenea, pe una dintre cele mai importante pagini de vânzare în materie de proprietăţi de lux, a ziarului ”The Financial Times”.În arhiva google se păstrează anunțul privind vânzarea resortuluiLuni, 16 august, reprezentanții companiei Transavia au precizat că listarea la vânzare a clubului de golf a fost o greșeală. ”Resortul Theodora Golf Club nu a fost şi nu este scos la vânzare. Includerea acestuia în catalogul Sotheby’s în această secţiune este o eroare, colaborarea cu ei fiind de alt tip, orientată către dezvoltare şi proiecte de investiţii, şi nu pe zona de vânzare. Am semnalat eroarea şi către Sotheby’s care au remediat-o în catalog”, au transmis reprezentanţii Theodora Golf Club.Anunțul de pe site-ul Sotheby’sTheodora Golf Club aparţine celui mai bogat om din Alba, omul de afaceri Iona Popa, proprietarul companiei Transavia, liderul naţional de pe piaţa cărnii de pasăre. În 2017, când s-a finalizat investiţia, acesta a precizat că l-a costat suma de 15 milioane de euro. La evenimentul de inaugurare a fost prezent şi preşedintele Klaus Iohannis De curând, Theodora Golf Club din Alba a obţinut distincţia Best Golf Hotel din partea International Hospitality Awards, în cadrul unei gale desfăşurate la Kiev. Resortul de laCiugud poziţionează România pe harta internaţională a golfului, principala atracţie a complexului fiind terenul de golf, cu o suprafaţă de 56 ha, cel mai mare teren din ţară.Theodora Golf Club este situat la 10 minute cu maşina faţă de Alba Iulia, fiind o destinaţie de interes pentru turiştii străini, distanţa faţă de aeroportul din Cluj sau cel din Sibiu fiind între 1 şi 2 ore.„Este un proiect cu viziune pe termen lung, născut din pasiunea pentru golf. Complexul îşi propune să devină o destinaţie pe harta turismului românesc şi să crească potenţialul turistic al zonei, la nivel naţional şi internaţional datorită poziţionării sale excelente, chiar în inima ţării, în una dintre cele mai valoroase zone româneşti. Theodora Golf Club este o atracţie unică în ţară şi în lume, ce se remarcă în toate serviciile şi facilităţile sale prin atenţia la detalii, oferind o experinţă de relaxare complexă”, spunea, la inaugurarea din 2017, Ioan Popa.Destinaţia turistică deţine un restaurant cu o capacitate de 160 de locuri în interior şi 100 locuri pe terasă. De asemenea, dispune de o piscină exterioară în sezonul cald. Activitatea resortului a fost afectată negativ de pandemie, anul trecut nefiind organizat niciun turneu. În 2021 sunt programate 20 de evenimente competiţionale de golf.Proiectul din localitatea Teleac şi-a propus să asigure dezvoltarea golfului în România, un sport foarte practicat în ţările occidentale. O premieră este reprezentată de faptul că terenul de golf are cel mai lung parcurs din Europa–PAR 6, de 735 de metri.