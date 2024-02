"Calaii financiari" isi cauta victimele cu datorii - A inceput cursa executarilor silite

Bancile isi incep o noua campanie de executari silite si licitatii, pentru a-si recupera o parte din banii pe care i-au dat cu imprumut celor care au cumparat un imobil, iar acum nu mai pot returna sumele luate. Perioada seamana oarecum cu inceputul anului 2009, cand creditorii deja intrasera in panica din cauza faptului ca incepeau sa creasca datoriile populatiei catre ei si trebuiau sa inceapa provizionarea.

Asa ca, daca sunteti in cautarea unei case mai ieftine, acum este timpul sa incepeti prospectarea pietei. Daca sunteti inarmati cu rabdare si mergeti stiind ca ceea ce cautati dumneavoastra nu prea se cumpara, atunci puteti astepta pana se organizeaza prima licitatie si, daca nu o cumpara nimeni, casa pe care o vreti, o puteti lua la a doua "strigare" ceva mai ieftina.

Fiecare banca are pe site-ul propriu o sectiune in care a scos "la galantar" aproape toate proprietatile pe care le vrea vandute cat mai devreme. In functie de locuinta, suprafata, zona si alte considerente puteti scoate o afacere destul de buna.

Spre exemplu, in Sibiu, in cartierul Valea Aurie, Alpha Bank, are de vanzare un apartament de 64 de metri patrati, pe care-l vinde cu putin peste 105.000 de lei (de fapt aceasta este valoarea la care a fost evaluat). In Brasov, un alt apartament pentru care banca organizeaza licitatie este evaluat la peste 180.000 de lei. Acesta este compus din doua camere plus alte dependinte si masoara cam 41 mp (este situat pe strada Branduselor).

Ads

ING Bank scoate si ea la licitatie cateva imobile pe care le are in tara. Spre exemplu, in Bucuresti banca vinde un apartament de 4 camere cu o suprafata 83 mp, situat pe bd. Brancoveanu, cu un pret de pornire de la 76.000 euro.

In schimb, daca preferati ceva mai aproape de natura, banca mai scoate la vanzare si o casa din lemn (P+M) si un teren de 4.320 mp, in comuna Cateasca, judetul Arges. Pe langa aceasta mai este si o livada de pomi fructiferi de 3.600 mp, deschidere stradala 150 m. Constructia a fost realizata in 1996 si are o amprenta la sol de 76 mp. In plus, are utilitati tamplarie si geamuri termopan, obloane lemn, dusumea lemn, aer conditionat, gaze, curent electric, fantana - toate incepand de la 45.000 de euro.

Un apartament de 2 camere care are o suprafata de aproape 60 de metri patrati este scos la licitatie de Banca Romaneasca. Imobilul este situat pe strada Pincota din Bucuresti si a fost evaluat la suma de 61.700 de euro. Pentru ca este deja la a doua strigare, pretul de pornire al acestui imobil va fi cu 25% mai mic, adica se va incepe licitarea pentru el de la putin peste 45.000 de euro.

Ads

Si BCR are o serie de apartamente scoase la vanzare prin licitatie, dar ni s-a parut mult mai interesant ca aceasta banca are "la mezat" si cinci benzinarii. Ca apartamente, in Alba Iulia gasiti un imobil de 77 de metri patrati, 4 camere si dependinte, usi si ferestre exterioare din PVC cu termopan, centrala termica proprie, gresie, faianta si parchet natural, pe care BCR il da cu 190.000 de lei (pret fara TVA).

Vreti un apartament la mare? Banca Transilvania vinde un astfel de imobil pe malul marii la un pret de 80.000 de euro. Este un apartament 3 camere, la etajul 3, in bloc de 4 etaje, zona Boema. Are o suprafata de 63 mp si 3 camere.