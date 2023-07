Creditul ipotecar in lei, avantajos sau dezastruos? Vezi cat te costa

Acum, cu "Prima Casa" in functiune, bancile inca mai incearca sa atraga clienti si pe vechile cai. Ziare.com a comparat creditele ipotecare, in lei, ale bancilor din top 10, de pe piata romaneasca.

Calculele sunt facute potrivit informatiilor pe care calculatoarele de rate de pe site-ul fiecarei banci ni le-au furnizat. Mai jos aflati care sunt parametrii dupa care am calculat.

Cat te costa Habitatul de la BRD

In cazul creditului Habitat BRD, cu un avans de 15-20%, pentru achizitia unui imobil, dobanda anuala efectiva (DAE) este de 9,48%. Suma accesata de 220.000 (peste 50.000 euro), pe 240 de luni (20 de ani), va avea o rata lunara de 2.050 lei in primii ani si va scadea pana la 1.770 lei in ultimii ani.

Comisionul de gestiune este destul de mare, 0,1% din sold. Comisionul de analiza a dosarului este de 1.000 de lei. Asigurarea va mai costa si ea 0,029% din suma imprumutata. Pentru un astfel de credit va trebui sa aveti un salariu de minim 4.000 lei.

Potrivit calculatorului de credite al bancii, la final veti fi returnat aproape 470.000 de lei. Din acestia, 204.000 sunt dobanda, alti 9.500 sunt asigurarea imobilului, in timp ce alte comisioane se ridica la 33.500 lei.

Raiffeisen, rata cu aproape 150 lei mai mare

Creditul "Casa Ta" de la Raiffeisen Bank, nu vine nici el chiar atat de ieftin. In acest caz, banca ofera credite numai cu dabanda variabila. Dobanda acestui imprumut este de 10,49%, in timp ce rata ajunge la 2.194 lei.

Potrivit calculatorului, banca nu are niciun comision lunar de administrare a creditului.

CEC-ul este ceva mai scump

Site-ul CEC Bank ne arata ca pentru acceasi suma accesata, rata va fi de 2274 lei, timp de 20 de ani. Aici dobanda este de 11,02 (desi nu se precizeaza daca este DAE sau doar dobanda simpla a creditului).

Gradul de indatorare la CEC poate sa fie intre 50 si 60%, ne anunta banca. Creditorul nu are pentru acest credit un comision lunar de gestiune. Dobanzile adunate la acest credit in cei 20 de ani se ridica la peste 325.000 lei, la final debitorul trebuind sa returneze o suma totala de 545.000 lei.

Pentru a va face o idee, in primii ani, principalul ratei valoreaza doar intre 10 si 15% din rata in sine, restul de 85-90% fiind comisioanele, aceste procente schimbandu-se total spre finalul creditului.

25% avans pentru Alpha Bank

Alpha Housing pare a fi unul dintre cele mai scumpe credite in lei pe care le au bancile din Romania. Plus ca, pentru acest imprumut, viitorul client va trebui sa aiba deja minim 25% din suma pe care o vrea.

Aici DAE ajunge la 12,17%. Rata se calculeaza ca si la majoritatea - in functie de indicele Robor la 3 luni. Nu se cere comsion de analiza a creditului.

Rata, in schimb, ajunge sa fie de peste 2.350 de lei. In timp ce costurile creditului se ridica la aproape 345.000 lei, cu peste 150% mai mult decat suma accesata de client. Calculul a fost facut tot pentru o perioada de 240 de luni.

Salariul ceva mai mare

La ING Bank va trebuie un salariu de minim 4.400 de lei pentru a putea acesa un credit ipotecar cu valoarea celor de mai sus. DAE pentru un astfel de imprumut este de 11,45%.

Rata lunara timp de 240 de luni, va fi de 2.201 lei. Aici va trebui sa aveti minim 15% din banii pe care vreti sa-i solicitati.

Comisionul pentru intocmirea documentatiei de credit este de 215 lei plus 1% din valoarea creditului, adica inca 2.200 lei. Nu trebuie sa uitati nici de taxele pentru evaluarea imobilui pe care-l doriti sau de cele notariale.

"Sigur Acasa"?... doar vreo 70%

La Bancpost, creditul "Sigur Acasa" are o dobanda de 12,25% in primii trei ani, cand aceasta este si fixa, dupa cele 36 de luni urmand sa devina variabila. Banca pune la bataie, in cazul acestui credit, si o sigurare in caz de somaj.

Creditorul finanteaza pana la 70% din garantia pe care o are imobilul pe care vreti sa-l cumparati. Comisionul de analiza a dosarului este de 1.500 de lei. Comisionul de administrare a contului curent pentru acest credit este de 1,5 lei, in fiecare luna.

