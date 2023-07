Noile norme BNR nu ating creditele ipotecare. Ce oferte au bancile?

Banca Nationala a Romaniei a aprobat, vineri, regulamentul privind creditele pentru persoane fizice, eliminand orice indoiala cu privire la exceptarea imprumuturilor ipotecare in valuta din procesul de reglementare a creditarii prin impunerea unor criterii mai exigente de acordare.

Noul regulament "nu afecteaza - comparativ cu conditiile actuale - accesul la creditele in valuta pentru care atat destinatia, cat si garantiile aferente sunt de natura imobiliara", se precizeaza in comunicatul BNR.

In prezent, institutiile de credit finanteaza, in medie, pana la 80% din valoarea garantiei, imobilul achizitionat prin credit in cazul imprumutului ipotecar, iar perioada de creditare ajunge pana la 35 de ani. Imprumuturile sunt garantate cu ipoteca asupra locuintei cumparate, cesionata in favoarea bancii.

In plus, clientii vor suporta costul pachetului de asigurari, care include asigurarea imobilului, dar si o asigurare de viata, cesionate de asemenea in favoarea creditorului.

In ce conditii acorda bancile credite pentru locuinta?

