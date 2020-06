Romanii vor accesa mai greu imprumuturi. Gradul de indatorare se mentine la 43%, creste numarul de cereri de credit respinse

Ziare.

Bancile autohtone estimeaza pentru T2 2020 continuarea tendintei de inasprire a standardelor de creditare in cazul ambelor categorii de imprumuturi destinate populatiei.La nivelul zonei euro , standardele de creditare aferente atat creditelor acordate populatiei pentru achizitia de locuinte (9%), cat si cele aferente creditelor de consum (10%) s-au inasprit intr-o oarecare masura in primul trimestru al anului 2020, pe fondul deteriorarii perspectivelor economice si bonitatii clientilor, precum si diminuarii tolerantei la risc a bancilor.In contrast, bancile din zona euro au raportat ca avand un impact neutru factori precum costul finantarii si situatia bilantiera. Pentru T2 2020, institutiile de credit estimeaza continuarea inaspririi nete a standardelor de creditare pentru ambele categorii de credite acordate populatiei, fiind reflectate, astfel, asteptarile de inrautatire a veniturilor populatiei si a situatiei locurilor de munca. Pierderea medie in caz de nerambursare pentru creditele populatiei intrate in stare de nerambursare a crescut cu 0,8 puncte procentuale, de la 47,7% in T4 2019 la 48,5% in T1 2020.In functie de segmentul de creditare, principalele evolutii au fost:- diminuarea cu circa 0,7 puncte procentuale, de la 27,9% in T4 2019 la 27,2% in T1 2020, pentru creditele imobiliare;- reducerea cu 1,5 puncte procentuale, de la 34,5% in T4 2019 la 33% in T1 2020 pentru creditele de consum garantate cu ipoteci;- scaderea cu 0,3 puncte procentuale, de la 62% in T4 2019 la 61,7% in T1 2020 pentru creditele de consum negarantate cu ipoteci;- diminuarea cu 0,3 puncte procentuale, de la 59,5% in T4 2019 la 59,2% in T1 2020 pentru cardurile de credit.Dintre factorii specifici standardelor de creditare aferente imprumuturilor imobiliare asteptarile privind situatia economica generala au condus la inasprirea conditiilor de creditare in T1 2020, pe fondul declansarii crizei COVID-19.Termenii creditarii au consemnat in T1 2020 cresterea restrictivitatii in ceea ce priveste ponderea maxima a serviciului datoriei in venitul lunar (procent net de 4,1%) pentru imprumuturile destinate achizitiei de locuinte si terenuri acordate populatiei.Valoarea medie a creditului raportata la valoarea bunurilor finantate a scazut cu circa 1 punct procentual, de la 74% in T4 2019 la 73% in T1 2020, pentru creditele nou-acordate in ultimele trei luni si cu circa 0,9 puncte procentuale, de la 72,1% in T4 2019 la 71,2% in T1 2020, pentru intregul portofoliu de credite.Nivelul mediu al gradului de indatorare aferent portofoliului de imprumuturi acordate in ultimele trei luni a scazut cu circa 0,5 puncte procentuale, de la 34,5% in T4 2019 la 34% in T1 2020.Impactul actual al conditiilor economice adverse asupra gradului de indatorare este unul limitat, un factor important fiind implementarea la inceputul anului 2019 (cu suficient timp inainte de declansarea pandemiei COVID-19) a masurii macroprudentiale ce a vizat limitarea gradului de indatorare. La nivelul intregului portofoliu de credite, gradul de indatorare s-a mentinut relativ constant, la 43%.O proportie mai mare a institutiilor de credit au raportat cresterea intr-o anumita masura a preturilor proprietatilor rezidentiale in T1 2020 (16,7%), in concordanta cu estimarile din trimestrul precedent. Pentru T2 2020 majoritatea covarsitoare a bancilor autohtone previzioneaza o scadere a preturilor locuintelor (74%).Institutiile de credit au raportat pentru T1 2020 scaderea moderata a cererii pentru imprumuturile destinate achizitiei de locuinte si terenuri (-30%). Asteptarile bancilor pentru urmatorul trimestru semnaleaza un declin al cererii de credite imobiliare (88% la suta).In acest context, bancile au raportat o crestere a ponderii solicitarilor de credite respinse destinate achizitiei de locuinte sau terenuri in T1 2020 (procent net de 20,7%).Dintre factorii care au condus la inasprirea standardelor de creditare pentru imprumuturile de consum in T1 2020, bancile au identificat asteptarile privind situatia financiara a populatiei (21,4%) si riscul asociat bonitatii clientilor (procent net de 3,8%).Termenii creditarii care au determinat cresterea restrictivitatii in T1 2020, evidentiati de majoritatea institutiilor de credit, sunt: ponderea maxima a serviciului datoriei in venitul lunar (17,7%) si plafonul maxim pentru valoarea creditului (17,7%).In primul trimestru al anului 2020 institutiile de credit au raportat scaderea moderata a cererii in cazul creditelor de consum destinate populatiei (-42%). In structura, bancile au raportat reduceri pentru toate tipurile de credite de consum in T1 2020 (-20% pentru creditele de consum cu ipoteca, -38% pentru cardurile de credit, -42 la suta pentru creditele de consum fara ipoteca).Asteptarile majoritatii covarsitoare a bancilor pentru urmatorul trimestru (T2 2020) pun in evidenta scaderea substantiala a cererii de credite de consum (-86%). In acest context, bancile au raportat o crestere a ponderii solicitarilor respinse de credit de consum in T1 2020 (13,9 la suta).