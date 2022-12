Tot mai putini romani vor putea accesa un credit pentru casa in 2013

Numarul romanilor care vor accesa un credit pentru locuinta in 2013 ar putea scadea cu peste 20%, considera Catalin Scripcaru, presedintele Century 21 Romania.

"Avand in vedere ca din ce in ce mai multe banci se aliniaza la semnalul dat de BNR privind favorizarea leului ca moneda de finantare pentru creditele bancare, estimam ca solvabilitatea solicitantilor de credite pentru locuinte se va diminua, numai in anul 2013, cu un procent cuprins intre 15% si 22%", a spus Scripcaru, potrivit Capital.

In plus, stirile negative din Europa si "nota de plata" pentru anul electoral vor afecta atat veniturile romanilor, cat si apetitul pentru angajamente financiare pe termen lung. Acestea vor determina multi cumparatori sa amane decizia de a achizitiona o locuinta, a mai spus reprezentantul firmei din domeniul imobiliar.

In acelasi timp, oferta de locuinte va creste substantial, estimeaza acesta.

"Din cauza deprecierii situatiei financiare a multor proprietari, exprimate prin cresterea datoriilor la finantatori si la asociatiile de proprietari, din ce in ce mai multi vanzatori vor fi mai flexibili la masa negocierilor cu cumparatorii si vor accepta preturi din ce in ce mai mici", a spus proprietarul master francizei Century 21.

A doua sursa de crestere a ofertelor de vanzare pentru locuinte va fi sectorul bancar, care se afla in cautarea unor solutii de a fructifica garantiile acceptate pentru creditele aflate in "default", acolo unde debitorul a incetat demult platile catre banca.

Nu in ultimul rand, evolutiile macroeconomice vor influenta negativ cursul de schimb care va determina, in cascada, cresterea presiunii in sensul deprecierii valorilor locuintelor din Romania.

