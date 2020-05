5 sfaturi financiare cand te-ai hotarat sa nu mai locuiesti cu parintii

Ziare.

Cu gandul la libertate si un stil de viata modern, multi nu iau in calcul toate responsabilitatile care vin la pachet cu traiul pe cont propriu.In calitate de proaspat adult, acest proces s-ar putea sa fie unul coplesitor, mai ales daca salariul tau nu este prea mare si nici nu ai economii care sa-ti faciliteze tranzitia din casa parintilor catre un loc doar al tau.Insa, inainte de a face acest pas indraznet, asigura-te ca esti pe deplin pregatit pentru ceea ce urmeaza. Iata cateva sfaturi financiare care te vor ajuta sa iei cele mai bune decizii:A trai pe cont propriu presupune mai mult decat sa platesti chirie sau o rata pentru un credit ipotecar.In fiecare luna, pe langa suma achitata pentru locuinta, e necesar sa platesti facturile pentru apa, electricitate, canalizare, gaze, telefon sau cablu TV.In plus, trebuie sa iei in considerare cheltuielile cu alimentatia, care pot fi destul de ridicate mai ales daca nu ai experienta la cumparaturi sau la gatit, costurile cu transportul ori cu intretinerea masinii personale.Este important sa stii pe ce se duc banii tai si sa te asiguri ca, cheltuielile lunare nu-ti depasesc veniturile, iar cel mai bun mod de a face asta e prin bugetare.Asadar, daca esti familiarizat cu costurile obisnuite ale unei gospodarii sau ai identificat deja care sunt cheltuielile tale esentiale, mai departe stabileste si cat te costa asigurarile, combustibilul, mancarea si alte cheltuieli personale.Pune pe hartie si valoarea totala a castigurilor tale, iar daca costurile depasesc suma incasata, atunci incearca sa reduci din cheltuielile mai putin importante, cum ar fi iesirile in oras cu prietenii, achizitia unor haine noi sau un abonament la sala de fitness.Atunci cand trebuie sa suporti singur toate cheltuielile, venitul tau disponibil s-ar putea sa nu acopere toate situatiile neprevazute.La inceput, economisirea banilor este foarte dificila, iar daca ajungi intr-o situatie limita ai posibilitatea de a apela la CreditPrime pentru un imprumut rapid online.Cu siguranta nu iti vei dori sa apelezi la parintii tai ori de cate ori intampini o problema. Va trebui sa dovedesti ca esti suficient de matur sa o rezolvi singur.In timp, daca vei avea un castig mai mare ori vei reusi sa iti gestionezi banii mai bine, iti poti construi un fond de urgenta pe care sa te bazezi in cazul in care iti pierzi locul de munca, daca intampini o problema medicala sau o alta situatie neasteptata ce te solicita din punct de vedere financiar.Daca nu esti suficient de atent, intarzierea la plata pentru facturi, rata sau chirie iti va afecta independenta financiara.Penalitatile vor mari considerabil sumele datorate, iar acest lucru iti va influenta puternic bugetul. Pe langa cresterea sumelor ce trebuie platite, datoriile neachitate la timp iti afecteaza si scorul de credit, vital pentru contractarea unui imprumut pentru locuinta sau chiar inchirierea unei case.Asadar, incearca sa rambursezi datoriile la timp pentru ca intarzierile atrag dupa ele multe alte inconveniente. In plus, e mai usor sa elimini doar cateva cheltuieli lunare decat sa gestionezi plata pentru o suma neachitata o perioada mai lunga de timp.Este inevitabil sa nu cheltui bani in procesul de mutare, dar incearca sa-ti minimizezi costurile pentru a nu avea un start financiar gresit.Inainte de toate, cauta-ti o locuinta pe care ti-o permiti, cumpara intitial doar lucrurile absolut necesare, acorda atentie produselor second-hand sau renunta la decoratiuni pana in momentul in care vei avea suficienti bani sa le achizitionezi.Mai exact, stabileste un buget pentru mutare si incearca sa te tii de el, dar fara sa cheltui toti banii inutil pe lucruri ce ti le poti cumpara si mai tarziu.Ai decis sa traiesti pe cont propriu pentru prima data? Felicitari! In mod sigur este un pas urias pentru tine.Insa pentru a evita intoarcerea in casa parintilor din cauza situatiei financiare, ia in considerare sfaturile prezentate si incearca sa-ti gestionezi cat mai bine finantele pentru a transforma totul intr-un succes.