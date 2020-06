Bancile au creditat mai mult statul decat economia privata, in luna mai. A crescut si numerarul in circulatie

Ziare.

com

Dar iata cum arata datele: soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit a scazut in luna mai 2020 cu 0,7 la suta (-0,8 la suta in termeni reali) fata de luna aprilie 2020, pana la nivelul de 269 146,8 milioane lei. Creditul in lei, cu o pondere de 67,3 la suta in totalul creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 0,4 la suta (-0,5 la suta in termeni reali), iar creditul in valuta exprimat in lei a scazut cu 1,4 la suta (scadere similara daca indicatorul este exprimat in euro ).Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019, creditul neguvernamental a inregistrat o crestere de 4,5 suta (2,2 la suta in termeni reali), pe seama cresterii cu 6,2 la suta a componentei in lei (3,8 la suta in termeni reali) si cu 1,2 la suta a componentei in valuta exprimata in lei (scadere de 0,7 la suta daca indicatorul este exprimat in euro).In schimb creditul guvernamental (imprumuturile acordate statului) s-a majorat in luna mai 2020 cu 4,7 la suta fata de luna aprilie 2020, pana la 136 197,4 milioane lei. In raport cu mai 2019, acesta a crescut cu 29,9 la suta (27,0 la suta in termeni reali).Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali s-au majorat in luna mai 2020 cu 1,4 la suta fata de luna anterioara pana la nivelul de 383 546,2 milioane lei si cu 13,9 la suta (11,4 la suta in termeni reali) fata de aceeasi luna a anului trecut.Depozitele in lei ale rezidentilor, cu o pondere de 64,1 la suta in totalul depozitelor clientilor neguvernamentali, s-au majorat cu 1,9 la suta fata de luna aprilie 2020, pana la 245 820,1 milioane lei, iar fata de luna mai 2019 au inregistrat o crestere de 11,0 la suta (8,5 la suta in termeni reali). Depozitele in lei ale gospodariilor populatiei s-au majorat cu 0,8 la suta fata de luna anterioara, pana la 139 064,6 milioane lei, iar fata de luna mai 2019 au inregistrat o crestere de 13,0 la suta (10,5 la suta in termeni reali).Depozitele in lei ale altor sectoare (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare) au crescut cu 3,5 la suta (pana la 106 755,6 milioane lei) fata de luna precedenta si cu 8,6 la suta fata de luna mai a anului trecut.Depozitele in valuta ale rezidentilor, exprimate in lei, reprezentand 35,9 la suta in totalul depozitelor clientilor neguvernamentali, s-au majorat cu 0,3 la suta fata de luna aprilie 2020, ajungand pana la nivelul de 137 726,1 milioane lei (exprimate in euro, acestea s-au majorat cu 0,3 la suta, pana la 28 440,5 milioane euro). Comparativ cu luna mai 2019, indicatorul, exprimat in lei, a crescut cu 19,6 la suta (daca este exprimat in euro, majorarea a fost de 17,3 la suta).Depozitele in valuta ale gospodariilor populatiei (exprimate in lei) au inregistrat o crestere de 0,5 la suta (0,5 la suta in termeni reali) fata de luna aprilie 2020 (pana la 99 437,3 milioane lei); exprimate in euro, acestea s-au majorat cu 0,5 la suta. Comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, cresterea acestui indicator exprimat in lei a fost de 18,4 la suta (majorarea a fost de 16,1 la suta daca indicatorul este exprimat in euro).Depozitele in valuta ale altor sectoare (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare), exprimate in lei, au inregistrat o scadere de 0,2 la suta (-0,3 la suta in termeni reali) fata de luna aprilie 2020 (exprimate in euro, acestea s-au diminuat cu 0,3 la suta). Comparativ cu mai 2019, acest indicator, exprimat in lei, s-a majorat cu 22,7 la suta (daca este exprimat in euro, cresterea a fost de 20,3 la suta).Numerarul in circulatie a crescut si el ajungand la 82 622,9 milioane lei, cu 2,5 % mai mult decat in aprilie 2020 si cu 17,3% mai mare decat in luna mai 2019.