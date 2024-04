Bancile au inceput sa ia in calcul veniturile din chirii si drepturi de autor

Dupa aproape un an si jumatate in care veniturile de chirii, drepturi de autor sau dividende nu au prea fost luate in considerare pentru credite, bancile au revenit la sentimente mai bune fata de aceste venituri.

De exemplu, BRD ia in calcul in proportie de 100% veniturile din salarii, pensii, rente viagere, drepturi de autor si alocatii pentru copii, in timp ce dividendele, diurnele si veniturile din chirii sunt ponderate in proportie de 80-90%.

Dobanzile la depozite sunt luate in calcul 100% doar pentru credite de consum, scrie Ziarul Financiar.

In schimb, austriecii de la Volksbank nu mai accepta la evaluarea bonitatii decat salarii si venituri asociate acestora. "In acest moment sunt luate in considerare veniturile nete din salarii, contractele de PFA (persoane fizice autorizate - n. red.) si pensiile", au precizat reprezentantii bancii pentru sursa citata.

Banca Transilvania accepta in proportie de 100% salariile si veniturile asociate acestora, in timp ce contractele din drepturi de autor si dividendele sunt acceptate in proportie de 90%. Chiriile sunt ponderate intre 85% si 100% in functie de vechimea si durata contractului de inchiriere.

In schimb, la OTP veniturile din chirii intra in calculul gradului de indatorare a clientului doar in proportie de 55%.

