Cat de mult conteaza Dobanda Anuala Efectiva (DAE) atunci cand alegi un credit

Daca va intrebati de ce a fost nevoie sa apara acest DAE impus de catre autoritati printr-un act normativ la nivel national, raspunsul este destul de simplu. Majoritatea oamenilor alegeau un credit doar pe baza dobanzii pe care bancile o afisau in comunicarea lor. Daca vroiati sa imprumuti 100 de lei si dobanda anuala era 10%, atunci majoritatea persoanelor considerau ca la final vor plati 110 lei.De fapt, bancile percep si comisioane, ceea ce face dificila compararea creditelor. Ca sa continuam exemplul de mai sus - banca 1 acorda un credit cu o rata a dobanzii de 10% si un comision initial de 3% din valoarea creditului. Banca 2 practica o dobanda de 11%, deci mai mare, dar cu un comision lunar de 0,2%. Deodata, lucrurile se complica si pentru majoritatea oamenilor este greu de spus care este creditul mai avantajos.Aici intervine usurinta de folosire a dobanzii anuale efective - toate costurile unui credit sunt aduse cu ajutorul DAE la un numitor comun. Practic, DAE transforma si comisioanele care se aplica la un imprumut intr-o cifra care exprima dobanda anuala. Astfel, putem sa comparam doua credite, indiferent de cum isi denumeste banca toate comisioanelor percepute - comision initial, lunar, anual, prima de asigurare de viata, taxa de administrare etc. Lista de comisioane pe care le gasim difera de la banca la banca, iar cand punem pe lista si institutiile financiare nebancare (IFN), lucrurile se complica si mai tare.Iar pentru ca mintea umana este prin definitie o puternica masinarie de simplificat, cel mai important lucru pe care trebuie sa-l retinem in legatura cu DAE este ca atunci cand alegem un credit, ar trebui sa-l preferam pe cel cu cel mai mic DAE. O metoda simpla sa vizualizam rapid aceste valori este sa cautam siteuri specializate in compararea creditelor. De exemplu, comparatorul international de credite Finbino ofera aici o lista de IFN-uri pe care ii puteti ordona inclusiv dupa DAE.Spuneam mai sus ca oamenii au tendinta sa simplifice lucrurile, ceea ce ii ajuta sa faca fata avalansei de informatii noi cu care suntem asaltati zi de zi. Merita sa stiti in concluzie ca DAE este foarte important in alegerea unui credit, insa ca nu este singurul factor pe care sa-l luati in considerare. Daca la un credit de lunga durata - ne referim la ani de zile - luat de la o banca, DAE exprima destul de bine care este cel mai convenabil, la creditele de scurta durata exista atat de multi factori pe care clientii ii iau in considerare incat DAE devine doar un indicator relativ.Ca sa ne folosim de exemplele din lista de mai sus, durata maxima a creditului variaza semnificativ in functie de creditor - de la 30 de zile la 60 de luni. Iar atunci cand luati creditul propriu-zis, in functie de perioada pentru care l-ati contractat, si DAE se va schimba. Un alt factor important in alegerea institutiei de la care imprumutati bani este usurinta cu care acesti bani va sunt acordati - conditiile de acordare pot varia mult de la o organizatie la alta.Cea mai recomandata strategie este sa consultati oferta cat mai multor institutii de creditare si sa comparati atat DAE, cat si conditiile de acordare sau de returnare. DAE reprezinta un excelent punct de pornire in alegerea celui mai potrivit credit, insa, in final, la creditele de scurta durata costurile finale sunt influentate de atat de multi factori incat nu exista o formula universala de evaluare. De exemplu, daca imprumutati 500 de lei, iar costul final al creditului este de 700 de lei la un IFN, iar la alta institutie de creditare este de 750 de lei, insa pentru a putea returna creditul in primul caz este nevoie sa va deplasati la cea mai apropiata banca, ceea ce presupune sa luati un autobuz si sa mergeti 1 ora cu el...Este doar un exemplu ipotetic, insa care va arata ca DAE este influentat si de factori pur subiectivi, greu cuantificabili. Acesta este si motivul pentru care este indicat sa fiti pregatit cu o lista de intrebari atunci cand mergeti sa solicitati un credit.